Trao 1 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học Hòa Bình của Trường Tiểu học Nguyễn Lựu

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), sáng 11-11, UBND xã Bắc Ninh Hòa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cùng thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu tổ chức Lễ trao tặng Quỹ Khuyến học Hòa Bình cho Trường Tiểu học Nguyễn Lựu (xã Bắc Ninh Hòa). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank. Cùng dự lễ có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, lãnh đạo xã Bắc Ninh Hòa và đại diện gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu.

Trước buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn. Đây là nơi ghi dấu chiến công xuất sắc của Tiểu đoàn 59 anh hùng (Trung đoàn 803, Liên khu V) và Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đồng chí Trần Phong và các đại biểu tham dự Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dâng hoa tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dâng hương tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Đồng chí Trần Phong, đồng chí Trần Hòa Nam và các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đồng chí Trần Phong và các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Tiểu đoàn 59 tại Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn.

Hiện nay, Trường Tiểu học Nguyễn Lựu có 1 trường chính, 2 phân hiệu và 2 điểm trường lẻ, với 57 lớp học, 115 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.886 học sinh. Để hỗ trợ việc dạy và học của trường, gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu đã thành lập Quỹ Khuyến học Hòa Bình. Đến nay, Quỹ Khuyến học Hòa Bình của Trường Tiểu học Nguyễn Lựu đã có 2,8 tỷ đồng. Nhà trường đã chi hơn 70 triệu đồng từ quỹ để khen thưởng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp nhiều em tiếp tục đến trường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Agribank đã trao cho Quỹ Khuyến học Hòa Bình của nhà trường số tiền 1 tỷ đồng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong tặng thầy và trò nhà trường 10 bộ máy vi tính.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đồng chí Trần Phong và các đại biểu dự lễ trao tặng Quỹ Khuyến học Hòa Bình tại Trường Tiểu học Nguyễn Lựu.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đồng chí Trần Phong và các đại biểu chứng kiến lãnh đạo Agribank trao 1 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học Hòa Bình.

Đồng chí Trần Phong tặng 10 bộ máy tính cho Trường Tiểu học Nguyễn Lựu.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ trao tặng Quỹ Khuyến học Hòa Bình của Trường Tiểu học Nguyễn Lựu.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi đến thăm ngôi trường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu và được nghe những kết quả nổi bật trong công tác dạy và học của nhà trường. Đồng chí chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam; mong muốn nhà trường phát huy thành tích, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thi đua dạy tốt - học tốt, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia, đồng thời quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương để bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Đồng chí đề nghị nhà trường sử dụng Quỹ Khuyến học Hòa Bình hiệu quả, đúng mục đích, góp phần động viên học sinh vượt khó, phấn đấu học tập, rèn luyện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư của tỉnh Khánh Hòa đối với ngành Giáo dục - Đào tạo; đồng thời đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án cầu Đá Bàn, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân và học sinh đi lại, nhất là trong mùa mưa lũ. Đồng chí cũng đề nghị UBND xã Bắc Ninh Hòa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để Trường Tiểu học Nguyễn Lựu đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, đồng chí Trần Phong và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Lựu.

Tiểu đoàn 59 (đơn vị thuộc Trung đoàn 803, lực lượng chủ lực của Liên khu V) được thành lập ngày 10-6-1950. Với sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu, suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, lập nên nhiều chiến công; được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 3 cá nhân của đơn vị được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu.

Năm 2023, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn, tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn tại xã Bắc Ninh Hòa. Tháng 8-2025, UBND xã Bắc Ninh Hòa công bố quyết định đổi tên Trường Tiểu học Ninh Sơn thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu. Việc đổi tên nhằm ghi nhớ, tri ân công lao của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu, người Tiểu đoàn trưởng đã cùng đồng đội lập nên chiến công xuất sắc tại Vườn Gòn - Đá Bàn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc