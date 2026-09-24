Trao 1.700 phần quà cho học sinh xã biên giới Giang Thành

Ban Tổ chức trao quà cho học sinh khối tiểu học, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành.

Ngày 24/9, Xã đoàn Giang Thành phối hợp chùa Bình Sơn, xã Núi Cấm (An Giang) tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu trao yêu thương” trao quà cho học sinh xã Giang Thành.

Ban Tổ chức đã trao 1.700 phần quà cho học sinh khối mầm non, tiểu học với tổng trị giá các phần quà 42,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí tặng quà do chùa Bình Sơn vận động các phật tử địa phương và các nhà tài trợ tại TP. Hồ Chí Minh.

Đại đức Thích Minh Tân, trụ trì chùa Bình Sơn, trao quà cho học sinh tiểu học, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành.

Dịp Tết Trung thu năm 2026, chùa Bình Sơn sẽ tặng 4.000 phần quà cho học sinh với tổng kinh phí 100 triệu đồng.