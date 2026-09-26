Trao 1.200 suất quà cho trẻ em vùng cao biên giới Trịnh Tường

Phát huy vai trò cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với Nhân dân khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã chủ động vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng lời kêu gọi của đơn vị, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hà Sơn đã ủng hộ 800 suất quà; Câu lạc bộ Thiện nguyện Tự Tâm - Lào Cai ủng hộ 400 suất quà dành tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường trực tiếp đến từng thôn, bản trao quà cho các em nhỏ và đại diện các thôn, điểm trường.

Để những phần quà được trao đúng đối tượng, đúng địa chỉ, Đồn Biên phòng Trịnh Tường đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhà trường rà soát, lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ được phân công trực tiếp vận chuyển và trao quà đến các thôn, bản, điểm trường trên địa bàn.

Đặc biệt, những phần quà được ưu tiên dành cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi món quà là một lời động viên, khích lệ, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hoạt động trao tặng quà Trung thu là một trong những nội dung thiết thực trong chuỗi chương trình an sinh xã hội, công tác dân vận được Đồn Biên phòng Trịnh Tường duy trì thường xuyên, gắn với mô hình “Dân vận khéo” và chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo”.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.