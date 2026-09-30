Transit 240 giờ tại Trung Quốc: Những điều du khách Việt cần biết để tránh mất tiền oan

Việt Nam vừa được Trung Quốc đưa vào danh sách các quốc gia áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ. Tuy nhiên, ngay sau khi chính sách có hiệu lực, nhiều thông tin khác nhau về điều kiện vé, điểm đến thứ ba, cửa khẩu nhập cảnh và phạm vi di chuyển khiến không ít du khách lúng túng khi lên kế hoạch.

Chính sách mới được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc (NIA) công bố ngày 20/8, áp dụng với dân Việt Nam và Kyrgyzstan, cho phép quá cảnh miễn thị thực 240 giờ (tương đương 10 ngày) tại 65 cửa khẩu và nhập cảnh miễn visa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam.

Để hưởng chính sách này, công dân cần sử dụng hộ chiếu phổ thông còn hạn và có vé nối chuyến với ngày khởi hành, lịch trình đã được xác nhận để di chuyển đến một quốc gia hoặc khu vực thứ ba.

Sự thay đổi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng du lịch Việt Nam. Nhiều du khách bắt đầu tìm kiếm các hành trình kết hợp Việt Nam - Trung Quốc - Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu hay Bắc Mỹ, đồng thời tính toán các tuyến đường bộ, đường sắt và hàng không để tận dụng tối đa 240 giờ lưu trú.

Song, giữa lúc thông tin về chính sách lan truyền trên các hội nhóm, không ít nội dung đang đơn giản hóa quy định, thậm chí biến chính sách quá cảnh thành một dạng “visa du lịch Trung Quốc 10 ngày”. Đây là cách hiểu không chính xác.

240 GIỜ LÀ CHÍNH SÁCH QUÁ CẢNH, KHÔNG PHẢI MIỄN VISA DU LỊCH TRUNG QUỐC

Điểm đầu tiên du khách cần phân biệt là 240 giờ miễn thị thực của Trung Quốc không phải một loại visa du lịch mới.

Theo NIA, người thuộc nhóm quốc gia được áp dụng phải quá cảnh qua Trung Quốc để đi tới một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba. Người mang hộ chiếu phổ thông, có vé liên tuyến với ngày và hành trình đã xác nhận, có thể nhập cảnh qua các cửa khẩu được chỉ định và lưu trú trong khu vực cho phép không quá 240 giờ.

Trong thời gian này, du khách có thể thực hiện các hoạt động ngắn hạn như du lịch, kinh doanh, thăm thân. Những hoạt động cần được phê duyệt trước như làm việc, học tập hoặc hoạt động báo chí vẫn phải có loại visa phù hợp.

Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc)

Theo quy định, hành trình Việt Nam – Trung Quốc – Việt Nam không được xem là quá cảnh đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, do đó không thể mặc nhiên áp dụng chính sách miễn thị thực 240 giờ. Trong khi đó, các hành trình như Việt Nam – Trung Quốc – Nhật Bản hoặc Việt Nam – Trung Quốc – Hàn Quốc có thể đáp ứng yêu cầu về điểm đến thứ ba, với điều kiện hành khách đồng thời đáp ứng đầy đủ các quy định khác của chính sách.

Ngoài ra, một trong những thông tin đang được chia sẻ nhiều là hành khách có thể chủ động mua vé rời để “canh” đủ 240 giờ tại Trung Quốc.

Vấn đề nằm ở chỗ quy định chính thức của NIA không chỉ yêu cầu một chiếc vé máy bay rời Trung Quốc, mà quy định về vé liên tuyến với ngày và hành trình xác nhận đến quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba. Do đó, không nên hiểu rằng cứ có hai mã đặt chỗ của hai hãng hàng không khác nhau thì đương nhiên được hưởng chính sách.

Với những hành trình sử dụng vé tách rời, nhiều hãng hoặc nhiều chặng, điều quan trọng là hành khách phải có khả năng chứng minh được toàn bộ hành trình quá cảnh phù hợp với quy định. Đây cũng là lý do các hành trình càng phức tạp càng cần được kiểm tra trước khi mua vé không hoàn, không đổi.

Nói cách khác, vấn đề không nằm đơn thuần ở việc vé có cùng hãng hay không, mà ở việc hành trình có đáp ứng điều kiện quá cảnh và được chứng minh bằng giấy tờ hợp lệ hay không.

THỜI HẠN 240 GIỜ ĐƯỢC TÍNH TỪ 0 GIỜ NGÀY HÔM SAU

Một chi tiết khác dễ khiến hành khách tính sai thời gian là cách xác định mốc bắt đầu lưu trú.

Theo chính sách quá cảnh miễn thị thực của Trung Quốc, thời gian lưu trú được tính từ 0 giờ của ngày tiếp theo ngày nhập cảnh. Chẳng hạn, nếu hành khách nhập cảnh lúc 13h ngày 20/8, thời gian lưu trú theo quy định bắt đầu được tính từ 0h ngày 21/8.

Vì vậy, du khách muốn tận dụng gần tối đa thời gian 240 giờ cần tính ngày xuất cảnh theo cơ chế chính thức, thay vì lấy đúng thời điểm máy bay hạ cánh cộng 240 tiếng. Đây cũng là lý do những chuyến bay sát thời hạn cần được tính toán đặc biệt cẩn thận.

KHÔNG PHẢI SÂN BAY NÀO Ở TRUNG QUỐC CŨNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH

Một trong những điểm quan trọng nhất khi lên lịch trình là cửa khẩu nhập cảnh.

Hiện chính sách 240 giờ được áp dụng tại 65 cửa khẩu thuộc 24 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc. Danh sách này bao gồm nhiều cửa khẩu lớn tại Bắc Kinh, Thượng Hải và các địa phương khác.

Con số 65 được nâng từ 60 lên 65 từ tháng 11/2025, sau khi Trung Quốc bổ sung thêm 5 cửa khẩu tại Quảng Đông, trong đó có Guangzhou Pazhou Ferry Terminal, Hengqin Port, Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Port, Zhongshan Port và West Kowloon Station của tuyến đường sắt cao tốc Quảng Châu – Thâm Quyến – Hong Kong. Du khách cần kiểm tra cửa khẩu cụ thể, cũng như khu vực được phép lưu trú tương ứng.

HONG KONG, MACAU, ĐÀI LOAN CÓ THỂ ĐƯỢC TÍNH LÀ ĐIỂM ĐẾN THỨ BA

Trong chính sách quá cảnh của Trung Quốc, khái niệm được sử dụng là “quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba”. Vì vậy, khi lên kế hoạch hành trình qua Hong Kong, Macau hoặc Đài Loan, du khách cần đối chiếu với quy định cụ thể thay vì chỉ dựa vào cách hiểu “nước thứ ba” được chia sẻ trên các hội nhóm du lịch.

Cảng Victoria, đảo Hong Kong

Đáng chú ý, Ga Tây Cửu Long (West Kowloon Station) tại Hong Kong đã được bổ sung vào danh sách cửa khẩu áp dụng chính sách quá cảnh 240 giờ. Điều này mở thêm lựa chọn cho du khách muốn kết hợp Thâm Quyến và Hong Kong bằng đường sắt cao tốc.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý với những hành trình sử dụng nhiều vé, nhiều hãng hàng không hoặc có các chặng nối phức tạp, việc điểm đến cuối cùng là một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba chưa phải điều kiện duy nhất. Du khách vẫn cần kiểm tra toàn bộ hành trình, cửa khẩu nhập cảnh, cửa khẩu xuất cảnh và các giấy tờ liên quan để bảo đảm đáp ứng đúng quy định.

KHÔNG NHẤT THIẾT NHẬP CẢNH VÀ XUẤT CẢNH CÙNG MỘT NƠI

Theo chính sách này, du khách không nhất thiết phải xuất cảnh tại đúng nơi đã nhập cảnh. Sau khi vào Trung Quốc, nếu hành trình nằm trong phạm vi được phép, du khách có thể di chuyển đến thành phố khác bằng máy bay, tàu cao tốc hoặc đường bộ, rồi xuất cảnh tại một cửa khẩu được áp dụng chính sách.

Chẳng hạn, du khách có thể bay từ Việt Nam đến Bắc Kinh, tiếp tục di chuyển đến Thượng Hải, sau đó xuất cảnh sang Hong Kong và trở về Việt Nam. Một lựa chọn khác là nhập cảnh tại Côn Minh, di chuyển đến Lệ Giang, rồi xuất cảnh qua một cửa khẩu phù hợp để tiếp tục hành trình đến quốc gia thứ ba.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa du khách được tự do đi đến bất kỳ tỉnh, thành nào của Trung Quốc. Người được hưởng chính sách 240 giờ vẫn phải tuân thủ phạm vi khu vực được phép lưu trú và hoạt động theo quy định của NIA. Vì vậy, nếu muốn kết hợp nhiều thành phố trong một chuyến đi, du khách nên kiểm tra trước phạm vi được phép và các cửa khẩu có thể sử dụng, đặc biệt trước khi đặt vé tàu hoặc chuyến bay nội địa.

MIỄN VISA HẢI NAM 30 NGÀY VÀ TRANSIT 240 GIỜ LÀ HAI CHÍNH SÁCH KHÁC NHAU

Cũng từ ngày 20/8, công dân Việt Nam được áp dụng chính sách miễn thị thực vào Hải Nam với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Theo NIA, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh Hải Nam qua các cửa khẩu quốc tế mở của tỉnh và lưu trú trong phạm vi tỉnh trong thời gian được phép. Chính sách này hiện áp dụng cho công dân của 61 quốc gia.

Tuy nhiên, miễn visa Hải Nam 30 ngày không đồng nghĩa với việc được miễn visa để đi vào các địa phương khác của Trung Quốc đại lục. Du khách muốn tiếp tục hành trình ra ngoài Hải Nam cần đáp ứng điều kiện nhập cảnh tương ứng.

Thành phố Tam Á của tỉnh Hải Nam

Trong khi đó, transit 240 giờ là chính sách dành cho hành khách quá cảnh Trung Quốc để đi đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, với các điều kiện riêng về hành trình, cửa khẩu và phạm vi lưu trú.

TRANSIT 240 GIỜ KHÔNG THAY THẾ QUY ĐỊNH RIÊNG TẠI TÂY TẠNG

Việc được hưởng chính sách quá cảnh 240 giờ không có nghĩa du khách có thể tự do đi đến mọi điểm trên lãnh thổ Trung Quốc. Với những khu vực có quy định quản lý và giấy phép riêng, hành khách vẫn phải đáp ứng các yêu cầu tương ứng.

Tây Tạng là một trường hợp cần đặc biệt lưu ý. Du khách không nên mặc định rằng chỉ cần đáp ứng điều kiện transit 240 giờ là có thể đến Tây Tạng mà không cần thực hiện các thủ tục khác.

KHÔNG NÊN TỰ Ý GHÉP CHẶNG BAY ĐỂ KÉO DÀI THỜI GIAN TRANSIT

Việc được lưu trú tới 240 giờ khiến nhiều du khách tìm cách xây dựng hành trình nhiều chặng để tận dụng tối đa thời gian ở Trung Quốc. Thế nhưng, việc chủ động thêm một chặng bay ngắn đến quốc gia khác rồi quay trở lại Việt Nam không đồng nghĩa với việc hành trình chắc chắn đáp ứng điều kiện quá cảnh.

Với những lịch trình sử dụng nhiều vé riêng, có chặng transit ngắn hoặc quay trở lại quốc gia xuất phát, du khách nên kiểm tra kỹ trước khi đặt vé. Trong trường hợp hành trình không rõ có đáp ứng điều kiện hay không, NIA cung cấp đường dây 12367 để hành khách xác nhận thông tin.

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÔNG CÓ NGHĨA BỎ QUA KIỂM TRA TẠI CỬA KHẨU

Việc đáp ứng các điều kiện của chính sách 240 giờ chỉ là cơ sở để được áp dụng diện quá cảnh miễn thị thực, không đồng nghĩa hành khách được bỏ qua thủ tục kiểm tra tại cửa khẩu.

Khi nhập cảnh, du khách vẫn phải xuất trình hộ chiếu, giấy tờ chứng minh hành trình và các tài liệu liên quan theo yêu cầu. Với công dân Việt Nam, hành trình cần đáp ứng các điều kiện về vé đi đến quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, cửa khẩu nhập cảnh và khu vực được phép lưu trú.

Việc Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ mở thêm cơ hội kết hợp Trung Quốc với các chuyến đi quốc tế.

Du khách có thể tận dụng thời gian quá cảnh để khám phá Trung Quốc thay vì chỉ nối chuyến tại sân bay. Tuy nhiên, chính sách này vẫn đi kèm những điều kiện cụ thể. Do đó, trước khi mua vé, đặc biệt với những hành trình nhiều chặng hoặc sử dụng vé riêng, du khách nên kiểm tra kỹ quy định áp dụng cho trường hợp của mình. Khi còn điểm chưa rõ, việc xác nhận trực tiếp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ đáng tin cậy hơn việc chỉ dựa vào thông tin được chia sẻ trên các hội nhóm du lịch.