Transimex hoàn tất phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ảnh minh họa. Nguồn: Transimex

Công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 7/10, CTCP Transimex (HoSE: TMS) cho biết đã phân phối 12.089.916 cổ phiếu cho 974 cổ đông, trong tổng số 12.090.579 cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức năm 2025. Phần chênh lệch 663 cổ phiếu phát sinh do xử lý cổ phiếu lẻ và đã được hủy.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán.

Đợt phát hành hoàn tất ngày 28/9 và số cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao cho cổ đông trong tháng 10/2026. Sau phát hành, tổng số cổ phiếu của Transimex tăng từ 172,73 triệu lên hơn 184,82 triệu đơn vị, gồm hơn 184,81 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 11.619 cổ phiếu quỹ.

Đây là phần cổ tức bằng cổ phiếu nằm trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Transimex. Theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, doanh nghiệp chia cổ tức với tổng tỷ lệ 12%, gồm 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Với phần tiền mặt, Transimex sẽ chi trả 500 đồng/cổ phiếu vào ngày 9/10/2026.

Đây là lần thứ hai Transimex tăng số lượng cổ phiếu lưu hành thông qua trả cổ tức trong năm 2026. Trước đó, ngày 10/2, doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành hơn 3,38 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 2%.

Năm 2026, Transimex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất hơn 3.145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 573 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận cao hơn khoảng 30% so với kết quả thực hiện năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức năm 2026 ở mức 10-15%, bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.