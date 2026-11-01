Transerco đưa xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 40

Tuyến xe buýt số 40 (Công viên Thống Nhất-Văn Lâm, Hưng Yên) chính thức chuyển đổi toàn bộ phương tiện sang xe điện. (Ảnh: Transerco)

Theo quyết định của Sở Xây dựng Hà Nội, Transerco đưa 15 xe buýt điện VinFast EB8, sản xuất năm 2026, sức chứa 60 chỗ mỗi xe vào thay thế toàn bộ 15 xe buýt diesel đang hoạt động trên tuyến số 40. Sau khi chuyển đổi, tuyến tiếp tục duy trì quy mô 15 phương tiện, trong đó có 13 xe vận doanh thường xuyên, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh hóa hoạt động vận tải hành khách công cộng của thành phố Hà Nội.

Đoàn xe buýt điện mới được thiết kế với sắc xanh lá đặc trưng, nhận diện thương hiệu Hanoibus, kết hợp các họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe. Không chỉ góp phần tạo diện mạo hiện đại, đồng bộ cho hệ thống xe buýt Thủ đô, việc đưa phương tiện sử dụng năng lượng điện vào khai thác còn góp phần giảm phát thải từ hoạt động giao thông, hướng tới xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch và bền vững.

Đáng chú ý, các phương tiện được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại, tạo thuận lợi cho hành khách lên xuống xe, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm hành khách cần hỗ trợ. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Trước đó, trong tháng 10/2026, Transerco cùng các đơn vị thành viên đã triển khai chuyển đổi phương tiện trên 6 tuyến buýt và mở mới 1 tuyến, với tổng số 94 xe buýt điện được đưa vào hoạt động. Việc tiếp tục chuyển đổi toàn bộ phương tiện trên tuyến số 40 góp phần mở rộng mạng lưới xe buýt sử dụng năng lượng sạch, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Theo kế hoạch, Transerco phấn đấu nâng tỷ lệ xe buýt chuyển đổi xanh lên hơn 51% vào cuối năm 2026. Việc đẩy nhanh tiến độ thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe buýt điện là một trong những giải pháp nhằm hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng, giảm tác động tiêu cực đến môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giao thông xanh và bền vững của Thủ đô.