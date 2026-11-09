Transerco đưa hơn 400 xe buýt điện vào hoạt động, hướng tới tỷ lệ chuyển đổi xanh trên 51%

Liên tiếp chuyển đổi xe buýt điện trên nhiều tuyến

Theo thông tin từ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), từ ngày 7/11/2026, doanh nghiệp đưa thêm 31 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế toàn bộ phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel trên ba tuyến số 03B (Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên, Long Biên), 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Đại học Mỏ) và 100 (Long Biên - Đặng Xá, Gia Lâm).

Cùng với việc thay thế phương tiện, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến số 100 nhằm phù hợp với đặc điểm khai thác xe buýt điện và nhu cầu đi lại của hành khách.

Trước đó, từ ngày 1/11, doanh nghiệp đã chuyển đổi toàn bộ 15 xe diesel trên tuyến số 40 (Công viên Thống Nhất - Văn Lâm, Hưng Yên) sang xe buýt điện VinFast EB8 sản xuất năm 2026. Tuyến tiếp tục duy trì quy mô 15 phương tiện, trong đó có 13 xe vận doanh.

Hoạt động chuyển đổi được đẩy mạnh từ đầu tháng 10. Trong hai ngày 5 - 6/10, Transerco thay thế 53 xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống bằng xe điện trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50.

Tiếp đó, ngày 8/10, doanh nghiệp đưa 15 xe buýt điện vào khai thác trên tuyến số 83 kết nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên. Ngày 12/10, thêm 11 xe buýt điện được đưa vào hoạt động trên tuyến số 33.

Đến ngày 15/10, tuyến số 31 (Bách Khoa - Chèm, Đại học Mỏ) tiếp tục được thay thế toàn bộ phương tiện diesel bằng 15 xe buýt điện VinFast EB8, sức chứa 60 chỗ mỗi xe.

Theo số liệu Transerco công bố, tính đến hết tháng 10/2026, doanh nghiệp đã đưa tổng cộng 375 xe buýt điện vào hoạt động trên 24 tuyến. Trong đó, 281 xe được triển khai trên 17 tuyến trong nửa đầu năm và 94 xe trên 7 tuyến trong tháng 10.

Sau khi bổ sung 15 xe trên tuyến 40 và 31 xe trên ba tuyến 03B, 28 và 100, ước tính tổng số xe buýt điện được Transerco đưa vào khai thác từ đầu năm đến ngày 7/11 đạt 421 chiếc, phân bổ trên 28 tuyến.

Các phương tiện mới có sức chứa 60 chỗ, mang màu xanh lá theo nhận diện thương hiệu Hanoibus, với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe.

Ngoài thay đổi về công nghệ vận hành, xe được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và các tiện ích phục vụ hành khách, hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ vận tải công cộng.

Đầu tư hạ tầng, hướng tới tỷ lệ chuyển đổi xanh trên 51%

Việc liên tục đưa xe buýt điện vào khai thác nằm trong kế hoạch đẩy nhanh chuyển đổi xanh của Transerco trong năm 2026, gắn với đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo báo cáo tổng kết thi đua cao điểm năm 2026, chuyển đổi xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng.

Trong giai đoạn triển khai đợt thi đua, các đơn vị trực thuộc Transerco đã tập trung hoàn thiện điều kiện vận hành, chuẩn bị phương tiện và tổ chức khai thác các tuyến xe buýt điện mới.

Bên cạnh đầu tư phương tiện, doanh nghiệp cũng triển khai công tác thu xếp nguồn vốn cho các dự án đầu tư, phát triển hạ tầng trạm sạc và chuẩn bị các điều kiện phục vụ quá trình chuyển đổi.

Đây là những hạng mục cần thiết để mở rộng quy mô khai thác xe buýt điện, bảo đảm sự đồng bộ giữa phương tiện, hạ tầng kỹ thuật và hoạt động điều hành.

Song song với chuyển đổi xanh, Transerco đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, bao gồm triển khai phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), vé điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý chất lượng dịch vụ.

Theo kế hoạch, Transerco phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh lên trên 51% vào cuối năm 2026, vượt mức kế hoạch thành phố đề ra.

Việc mở rộng đội xe sử dụng năng lượng sạch được kỳ vọng góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu diesel, hạn chế phát thải trong hoạt động vận tải và thúc đẩy phát triển giao thông công cộng theo hướng bền vững.

Doanh thu 9 tháng đạt khoảng 1.190 tỷ đồng

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Transerco ghi nhận tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tổng kết thi đua cao điểm năm 2026, doanh thu quý III của khối các đơn vị kinh doanh ước đạt trên 410 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu khối này ước đạt 1.190 tỷ đồng, tương đương 100,6% kế hoạch và tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh Transerco tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí, phát triển sản phẩm, dịch vụ và nguồn thu mới.

Đợt thi đua cao điểm của doanh nghiệp có sự tham gia của 11 đơn vị kinh doanh thuộc các lĩnh vực vận tải, hạ tầng vận tải, thương mại dịch vụ và giá trị gia tăng.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, chương trình được triển khai trên 78 tuyến, nhánh tuyến với hơn 3.000 công nhân lái xe và nhân viên phục vụ trực tiếp.

Bên cạnh đầu tư phương tiện, Transerco chú trọng nâng cao chất lượng vận hành và dịch vụ. Trong đợt thi đua, tổng đài chăm sóc khách hàng ghi nhận 3.437 thông tin khen ngợi từ hành khách, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác phát triển nguồn nhân lực cũng được triển khai với 115 lao động tuyển mới, gồm 45 công nhân lái xe và 70 nhân viên phục vụ. Đồng thời, các đơn vị tổ chức 16 nội dung đào tạo, đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong những tháng cuối năm, cùng với việc duy trì hoạt động kinh doanh, Transerco tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi phương tiện, phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.