Transerco đưa 31 xe buýt điện vào hoạt động trên 3 tuyến từ ngày 7/11

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thông báo: Từ ngày 07/11/2026, Tổng công ty triển khai thay thế toàn bộ phương tiện diesel bằng 31 xe buýt điện trên 3 tuyến buýt số 03B (Bến xe Nước Ngầm – Giang Biên, Long Biên), 28 (Bến xe Nước Ngầm – Đông Ngạc – Đại học Mỏ) và 100 (Long Biên – Đặng Xá, Gia Lâm).

Cùng với việc chuyển đổi phương tiện, Transerco thực hiện điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến buýt số 100 nhằm phù hợp với đặc điểm khai thác của xe buýt điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Đoàn xe buýt điện mới có sức chứa 60 chỗ mỗi xe, mang sắc xanh lá đặc trưng, được thiết kế đồng bộ với nhận diện thương hiệu Hanoibus, nổi bật với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe. Diện mạo hiện đại, thống nhất góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh.

Bên cạnh thiết kế nhận diện, các phương tiện còn được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại, tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận và sử dụng dịch vụ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng phục vụ trên các tuyến buýt.

Tính đến hết tháng 10/2026, Transerco đã đưa 375 xe buýt điện vào hoạt động trên 24 tuyến. Trong đó, 281 xe được triển khai trên 17 tuyến trong 6 tháng đầu năm và 94 xe trên 7 tuyến trong tháng 10/2026.

Tiếp nối kết quả này, ngày 01/11/2026, Tổng công ty tiếp tục đưa 15 xe buýt điện vào thay thế toàn bộ phương tiện diesel trên tuyến số 40 (Công viên Thống Nhất – Văn Lâm, Hưng Yên).

Việc đưa 31 xe buýt điện vào thay thế toàn bộ phương tiện diesel trên 3 tuyến 03B, 28 và 100 từ ngày 07/11/2026 đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi phương tiện của Transerco.

Với tiến độ thực hiện đồng bộ, quyết liệt, Tổng công ty phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026, cao hơn kế hoạch Thành phố đề ra, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng Thủ đô theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững.

(Nguồn: Transerco)