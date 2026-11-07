Transerco đưa 31 xe buýt điện vào hoạt động trên 3 tuyến buýt

31 xe buýt điện được đưa vào khai thác trên các tuyến: số 03B (Bến xe Nước Ngầm-Giang Biên, Long Biên); tuyến số 28 (Bến xe Nước Ngầm-Đông Ngạc-Đại học Mỏ) và tuyến số 100 (Long Biên-Đặng Xá, Gia Lâm). (Ảnh: Transerco)

Cụ thể, 31 xe buýt điện được đưa vào khai thác trên các tuyến: số 03B (Bến xe Nước Ngầm-Giang Biên, Long Biên); tuyến số 28 (Bến xe Nước Ngầm-Đông Ngạc-Đại học Mỏ) và tuyến số 100 (Long Biên-Đặng Xá, Gia Lâm).

Cùng với việc thay thế phương tiện, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến buýt số 100 nhằm phù hợp đặc điểm khai thác của xe buýt điện, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Đoàn phương tiện mới có sức chứa 60 chỗ mỗi xe, mang sắc xanh lá đặc trưng, được thiết kế đồng bộ với hệ thống nhận diện thương hiệu Hanoibus. Điểm nhấn trên thân xe là họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các, tạo diện mạo hiện đại, góp phần lan tỏa hình ảnh xe buýt Thủ đô văn minh, thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, các phương tiện được thiết kế sàn thấp, trang bị thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng nhiều tiện ích hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận và sử dụng dịch vụ. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng an toàn, thuận tiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Việc đưa thêm 31 xe buýt điện vào hoạt động tiếp tục nối dài những kết quả trong lộ trình chuyển đổi phương tiện của Transerco. Theo thống kê, tính đến hết tháng 10/2026, Tổng công ty đã đưa 375 xe buýt điện vào khai thác trên 24 tuyến. Trong đó, 281 xe được triển khai trên 17 tuyến trong 6 tháng đầu năm và 94 xe được đưa vào hoạt động trên 7 tuyến trong tháng 10/2026.

Trước đó, ngày 1/11/2026, Transerco tiếp tục đưa 15 xe buýt điện vào thay thế toàn bộ phương tiện diesel trên tuyến buýt số 40 (Công viên Thống Nhất-Văn Lâm, Hưng Yên).

Như vậy, cùng với việc chuyển đổi phương tiện trên 3 tuyến buýt từ ngày 7/11, Transerco đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện lộ trình xanh hóa đoàn phương tiện, mở rộng phạm vi phục vụ của xe buýt điện trên mạng lưới vận tải hành khách công cộng Thủ đô.

Theo Transerco, Tổng công ty phấn đấu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026, cao hơn kế hoạch Thành phố đề ra. Đây là nỗ lực cụ thể nhằm thực hiện định hướng phát triển giao thông xanh, giảm phát thải từ hoạt động giao thông vận tải, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Việc từng bước thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel bằng phương tiện điện không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường đô thị mà còn tạo nền tảng để phát triển hệ thống giao thông công cộng Thủ đô theo hướng đồng bộ, hiện đại, văn minh và bền vững.