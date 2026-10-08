Transerco đẩy nhanh chuyển đổi xanh, nâng chất lượng phục vụ. Ảnh: Khánh Huy

Tăng tốc chuyển đổi xe buýt điện

Theo Transerco, đợt thi đua được triển khai từ ngày 30-7 tại 3 khối: vận tải hành khách công cộng, các đơn vị kinh doanh và Văn phòng cơ quan Tổng công ty. Các nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kỷ luật vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, phong trào được triển khai trên 78 tuyến, nhánh tuyến với hơn 3.000 công nhân lái xe, nhân viên phục vụ trực tiếp. Kết quả được đánh giá qua 103 tiêu chí thuộc 6 nhóm, kết hợp kiểm tra trên tuyến với dữ liệu từ cơ quan quản lý, tổng đài chăm sóc khách hàng, camera và thiết bị giám sát hành trình.

Cùng với hơn 50 xe buýt điện đã đưa vào khai thác, Transerco đang chuẩn bị chuyển đổi hơn 20 tuyến với trên 275 xe buýt điện từ nay đến cuối năm, hướng tới đưa tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch vượt 51% trong năm 2026.

Trong đó, Xí nghiệp Xe buýt Yên Viên mở mới tuyến buýt điện số 83 kết nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên; Trung tâm Tân Đạt chuyển đổi xe buýt điện trên tuyến 35.

Theo Transerco, chuyển đổi xanh được thực hiện song song với yêu cầu duy trì an toàn, kỷ luật và chất lượng vận hành. Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy cả 78/78 tuyến buýt đều được cộng điểm thưởng, với tổng cộng 883 điểm, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Có 61 tuyến đạt tỷ lệ điểm từ 100% trở lên, tăng 17 tuyến; 10 tuyến không phát sinh lỗi chấm điểm trong cả đợt thi đua, tăng 9 tuyến so với năm trước.

Chất lượng phục vụ cũng được phản ánh qua ý kiến hành khách. Trong đợt thi đua, Tổng đài chăm sóc khách hàng Transerco ghi nhận 3.437 thông tin khen ngợi, tăng hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 1.629 thông tin ghi nhận thái độ phục vụ ân cần, thân thiện; 876 trường hợp nhân viên trả lại tài sản hành khách để quên trên xe.

Có 26 câu chuyện đẹp của lái xe, nhân viên phục vụ được báo chí ghi nhận, tuyên truyền. Trong đó, hành động phụ xe tuyến 54 cõng hành khách ngất xỉu vào bệnh viện cấp cứu; trả lại hành lý có tiền mặt và tài sản trị giá 200 triệu đồng cho hành khách đi tuyến BRT01 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Gắn thi đua với hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Không chỉ lĩnh vực xe buýt, các đơn vị kinh doanh của Transerco cũng tham gia đợt thi đua với các tiêu chí về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thu nhập và chuyển đổi số. Quý III-2026, doanh thu các đơn vị kinh doanh ước đạt hơn 410 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch và tăng 5,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu ước đạt 1.190 tỷ đồng, bằng 100,6% kế hoạch, tăng 5,9%.

Công tác bổ sung nhân lực cũng có chuyển biến. Các đơn vị tuyển mới 115 lao động, gồm 45 công nhân lái xe và 70 nhân viên phục vụ; 29 trường hợp đăng ký nâng hạng giấy phép lái xe và 16 nội dung đào tạo, đào tạo lại được triển khai.

Trong khuôn khổ đợt thi đua, Hội thi “Xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026” lần thứ Ba được tổ chức, mở rộng đối tượng tới đội ngũ nghiệp vụ kế hoạch, điều độ bên cạnh lái xe và nhân viên phục vụ. Nội dung tập trung vào nghiệp vụ, văn hóa phục vụ, an toàn giao thông và xử lý tình huống thực tế trên tuyến.

Năm nay cũng là năm thứ 5 liên tiếp Transerco tổ chức bình xét các giải thưởng “Vô lăng vàng Transerco”, “Nhân viên phục vụ xe buýt tiêu biểu Transerco” và “Thợ sửa chữa giỏi Transerco”. Có 77 cá nhân được lựa chọn khen thưởng; 4 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” cấp thành phố.

Transerco quyết định khen thưởng 724 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Khánh Huy

Kết thúc đợt thi đua cao điểm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Transerco quyết định khen thưởng 724 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.