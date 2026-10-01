Tránh xe tải lao tới trong vụ tai nạn liên hoàn, nữ sinh rơi 21m từ cầu vượt

Vụ việc xảy ra tối 26/9 trên tuyến đường K-18 ở Kansas, Mỹ, khi Kyra Kinnison, 21 tuổi, cùng bạn trai di chuyển về phía Salina. Theo người bạn thân Sara Celeen, hai người đi trên hai ô tô riêng và gặp chướng ngại vật trên đường.

Bạn trai của Kinnison đánh lái để tránh chướng ngại vật rồi dừng xe. Kinnison cũng tấp vào lề đường. Tuy nhiên, một phương tiện khác tiếp tục lao tới và đâm vào xe của bạn trai cô, kéo theo một vụ tai nạn liên hoàn với nhiều phương tiện.

Trong lúc các phương tiện tiếp tục va chạm, Kinnison đi bộ trên phần lề của cầu vượt. Đúng lúc này, một chiếc xe tải lao về phía cô.

Hiện trường vụ tai nạn.

“Cô ấy lùi lại để tránh đường”, Sara Celeen kể lại với WIBW. Tuy nhiên, phía sau Kinnison là lan can cầu vượt không quá chắc chắn. Khi cố tránh chiếc xe tải, nữ sinh viên mất thăng bằng và rơi xuống phía dưới từ độ cao khoảng 70 feet, tương đương 21m.

Cú rơi khiến Kinnison bị thương nặng. Cô bị gãy cột sống, nhiều đốt sống, xương chậu và xương cụt.

Dù chấn thương nghiêm trọng, nữ sinh viên may mắn không bị liệt và vẫn có thể đi lại. Gia đình cô từ Bắc Carolina đã tới Kansas để chăm sóc con gái trong thời gian điều trị.

Bạn thân của Kinnison cho biết đây là một sự việc khiến những người chứng kiến không khỏi lo lắng bởi cú rơi từ độ cao hơn 20m có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện Kinnison tiếp tục quá trình hồi phục sau tai nạn. Do chi phí điều trị và phục hồi dự kiến lớn, Celeen đã lập một trang GoFundMe để kêu gọi cộng đồng hỗ trợ nữ sinh viên.

Vụ việc cũng cho thấy khi gặp tai nạn hoặc chướng ngại vật bất ngờ, người lái cần ưu tiên giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn và tìm vị trí dừng xe càng xa luồng phương tiện càng tốt. Nếu buộc phải xuống xe, cần quan sát kỹ dòng xe đang lưu thông và tránh đứng tại khu vực sát mép đường hoặc lan can cầu, nơi không còn khoảng lùi an toàn khi có phương tiện mất kiểm soát.

Theo Wcax