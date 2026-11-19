Bức "Chataigniers en fleurs" của danh họa Vincent van Gogh

Thương vụ diễn ra sau khi Sotheby's đạt thỏa thuận với những người thừa kế của một gia đình Do Thái từng sở hữu bức tranh và bán tác phẩm vào năm 1936, dưới thời Đức Quốc xã.

Theo Sotheby's, kiệt tác của họa sĩ hậu ấn tượng người Hà Lan Vincent van Gogh đã được bán với giá 190,4 triệu USD trong phiên đấu giá hôm 18.11. Trước đó, việc mua bán bức tranh vướng tranh chấp giữa chủ sở hữu hiện tại và những người thừa kế của gia đình từng sở hữu tác phẩm trong thời kỳ Đức Quốc xã.

Bức Chataigniers en fleurs (Cây dẻ nở hoa) được Van Gogh sáng tác năm 1890 tại Auvers-sur-Oise, Pháp. Với mức giá 190,4 triệu USD, tác phẩm xác lập kỷ lục đấu giá mới đối với tranh của danh họa này, đồng thời trở thành một trong những tác phẩm có giá bán cao nhất tại mùa đấu giá năm nay.

Theo truyền thông quốc tế, người mua bức tranh là William Acquavella, nhà buôn tranh đồng thời là người đứng đầu phòng trưng bày Acquavella Galleries.

Kỷ lục đấu giá trước đó đối với một tác phẩm của Van Gogh thuộc về bức Verger avec cyprès (Vườn cây ăn quả với cây bách), sáng tác năm 1888, được bán với giá 117,2 triệu USD tại Christie's ở New York vào tháng 11.2022.

Tuy nhiên, một tác phẩm khác của Van Gogh, bức Le Zouave (1888), đã được bán trong một giao dịch riêng thông qua Christie's với giá khoảng 190 triệu USD, chưa đầy một năm trước.

Bức Chataigniers en fleurs từng thuộc sở hữu của Samuel Fischer, một nhà xuất bản có ảnh hưởng tại Đức. Ông mua tác phẩm ở Paris năm 1909, trước khi gia đình bán bức tranh vào năm 1936, trong thời kỳ Đức Quốc xã cầm quyền.

Những người thừa kế của Fischer cho rằng gia đình ông chỉ buộc phải bán tác phẩm do những tổn thất tài chính phải gánh chịu dưới chế độ Đức Quốc xã. Vì vậy, họ đã phản đối việc bán đấu giá và yêu cầu làm rõ hoàn cảnh giao dịch năm 1936.

Luật sư Gunnar Schnabel, đại diện cho những người thừa kế tại Berlin, từng yêu cầu Sotheby's chứng minh bức tranh được bán theo giá thị trường và gia đình Fischer sẽ thực hiện giao dịch ngay cả khi không có những sức ép chính trị thời bấy giờ.

Theo Sotheby's, gia đình Blaquier-Arrieta mua bức tranh vào năm 1975 và sở hữu tác phẩm trong hơn nửa thế kỷ.

Hôm 17.11, Sotheby's thông báo đã đạt được thỏa thuận giữa gia đình Blaquier-Arrieta và tất cả những người thừa kế hợp pháp của Hedwig và Samuel Fischer liên quan đến việc bán bức Chataigniers en fleurs của Van Gogh.

Vụ việc cho thấy giá trị của một tác phẩm nghệ thuật không chỉ được quyết định bởi danh tiếng của họa sĩ hay mức giá trên sàn đấu giá, mà còn gắn với lịch sử sở hữu và những biến động xã hội mà tác phẩm từng trải qua.