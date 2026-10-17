Tranh Van Gogh được kỳ vọng lập kỷ lục đấu giá 180 triệu USD

Nhà đấu giá Sotheby’s vừa công bố kế hoạch đấu giá bức “Chestnut Trees in Blossom” (Những cây hạt dẻ nở hoa), tên gốc tiếng Pháp là “Chataigniers en fleurs”. Tác phẩm mô tả hàng cây hạt dẻ đang mùa trổ hoa, được Van Gogh sáng tác vào tháng 5/1890, trong những tháng cuối đời.

Giới chuyên môn dự báo bức tranh có thể đạt mức giá 180 triệu USD, tương đương hơn 4.600 tỷ đồng. Nếu thành hiện thực, tác phẩm sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại của Van Gogh, thuộc về bức “Orchard with Cypresses”. Được sáng tác năm 1888, tác phẩm này đã bán với giá 117,2 triệu USD tại phiên đấu giá của Christie’s năm 2022.

Tác phẩm "Chestnut Trees in Blossom" sắp lên sàn đấu giá với mức 180 triệu USD. Ảnh: RT

Sức hút của “Chestnut Trees in Blossom” còn đến từ lịch sử lưu giữ đặc biệt. Sau khi Van Gogh qua đời năm 1890, bức tranh thuộc quyền quản lý của gia đình Theo van Gogh, người em trai từng hỗ trợ tài chính cho ông. Tác phẩm sau đó qua tay nhiều chủ sở hữu, trong đó có George Gard de Sylva, nhà đồng sáng lập hãng thu âm Capitol Records của Mỹ.

Năm 1975, bức tranh được đưa vào bộ sưu tập của gia đình nhà tài phiệt Argentina Carlos Pedro Blaquier. Gia đình ông gìn giữ tác phẩm trong nhiều thập kỷ. Sau khi vợ ông qua đời năm 2020 và ông mất năm 2023, kiệt tác được để lại cho các con tiếp quản.

Trước phiên đấu giá tại Mỹ, tác phẩm được trưng bày tại chi nhánh Sotheby’s ở Hong Kong từ ngày 13 đến 15/10. Theo Reuters, sự kiện thu hút hàng trăm người xếp hàng chờ đợi để chiêm ngưỡng bức tranh hiếm có sau thời gian dài vắng bóng trước công chúng.

Bức tranh có kích thước 70 x 58 cm, phản ánh sức sáng tạo mãnh liệt của Van Gogh trong giai đoạn cuối đời. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần Saint-Rémy-de-Provence, Pháp, họa sĩ chuyển đến Auvers-sur-Oise, ngôi làng ngoại ô Paris. Tại đây, ông tìm thấy nguồn cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên và duy trì cường độ sáng tác đáng kinh ngạc. Theo AFP, có thời điểm ông hoàn thành trung bình một bức tranh mỗi ngày.

Scott Niichel - Phó Chủ tịch Sotheby’s, nhận định tác phẩm thể hiện rõ cường độ cảm xúc trong nghệ thuật Van Gogh. Những lớp sơn dày cùng các nét cọ giàu năng lượng tạo nên hiệu ứng biểu cảm mạnh mẽ, cho thấy cách họa sĩ truyền tải cảm xúc cá nhân vào cảnh vật.

Sinh năm 1853, Van Gogh bắt đầu theo đuổi hội họa chuyên nghiệp ở tuổi 27 nhưng đã để lại di sản đồ sộ, có ảnh hưởng sâu rộng đến mỹ thuật hiện đại. Những tác phẩm như “Starry Night”, “Café Terrace at Night” và loạt tranh hoa hướng dương đưa ông trở thành biểu tượng lớn của lịch sử hội họa.

Trái ngược với giá trị hàng trăm triệu USD của các tác phẩm ngày nay, Van Gogh từng sống trong cảnh nghèo khó và chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của em trai. Ông qua đời năm 1890, ở tuổi 37. Hơn một thế kỷ sau, những sáng tác của danh họa vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm toàn cầu.