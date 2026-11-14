Tranh tường, tác phẩm nghệ thuật ẩn hiện trong khu chợ lớn nhất phố cổ Hà Nội

Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026, chợ Đồng Xuân bất ngờ trở thành không gian nghệ thuật nhờ triển lãm đa giác quan "Chạm Đồng Xuân." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Phần lớn các tác phẩm được đặt/sắp đặt tại không gian ngoài trời giữa khu A và B của chợ, tạo điểm nghỉ chân và chụp ảnh, tương tác cho du khách sau khi tham quan, mua đồ trong chợ. Trong hình là tác phẩm "Địa hình mềm" (Soft Topographies) của nghệ sỹ Marko Lulic (Áo). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhiều bức tường lớn trên tầng 2 trở thành "canva" cho họa sỹ bung sức thể hiện. Trong hình là tranh tường của nghệ sỹ thị giác Mikael Rickman. Anh coi nơi chốn là kho lưu trữ văn hóa-lịch sử, đồng thời là chất liệu cho sáng tác của mình. (Thụy Điển). (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tranh bạt tái hiện khoảnh khắc của con người và nhịp sống giao thương đặc trưng chợ Đồng Xuân, nhấn mạnh các mảng tường cũ kỹ gắn liền với dấu ấn thời gian. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Cây Bonsai" (The Bonsai) trên mặt tường phía phố Hàng Khoai của nghệ sỹ Ấn Độ Anpu Varkey, đại diện cho sự bền bỉ, thầm lặng, kiên nhẫn của con người nơi đây - yếu tố "uốn nắn," định hình lối sống chợ Đồng Xuân. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bộ đôi nghệ sỹ Alexander Pug Williams (Australia) và Tuấn Nị (Hà Nội) tái hiện loạt âm thanh khu chợ bằng phế liệu xốp, sắt thép, gỗ, đá...“Đồng Xuân vang vọng trong cộng hưởng với can thiệp nghệ thuật, cả khi tĩnh lẫn khi ồn” - Williams mô tả về dụng ý nghệ thuật của mình. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Các tác phẩm nghệ thuật đang góp phần tạo diện mạo mới cho khu chợ đã có tuổi đời gần 140 năm, đến nay vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Mật mã kẻ chợ" của Mikael Rickman "chạy" dọc theo bức tường ngoài trời khu B, thể hiện cái nhìn của người nghệ sỹ về hệ thống liên tục tiến hóa, nơi có đời sống cá nhân, cấu trúc kinh tế và truyền thống văn hóa giao thoa. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Phân tầng hạt" của tác giả Lê Văn Sơn chủ ý gợi nhớ về loại hạt được gieo trồng nhiều tại Việt Nam - khởi nguồn trong chuỗi cung ứng lương thực. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Dự kiến trong các ngày sắp tới của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội sẽ có thêm nhiều màn trình diễn âm nhạc và thị giác khác, nhằm nêu bật giá trị văn hóa và đời sống đặc trưng của khu chợ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Nếu có nhiều điểm nhấn hấp dẫn, hy vọng du khách sẽ ghé mua sắm và quay lại chợ Đồng Xuân nhiều lần mỗi khi đến Hà Nội," bà Đỗ Hoàng Anh, một thương nhân trong chợ chia sẻ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Theo Công ty Cổ phần Đồng Xuân số liệu từ 2020-2025, chợ có hơn 2.200 hộ kinh doanh, đón trung bình trên 100.000 lượt khách tham quan và mua sắm hàng năm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chợ là điểm đến phổ biến tại Thủ đô Hà Nội, đón đa dạng du khách từ nhiều quốc gia. Khách Ấn Độ chiếm số lượng nổi bật, bên cạnh khách Trung Quốc, châu Âu và châu Mỹ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhóm nghệ sỹ, đại diện nghệ sỹ có mặt tại không gian chợ Đồng Xuân để giới thiệu triển lãm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)