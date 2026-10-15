Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi tiếp công dân. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Đức Thắng và lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường của thành phố đã lắng nghe công dân trình bày kiến nghị; nghe lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan.

Trên cơ sở phân tích cụ thể hồ sơ từng vụ việc và trao đổi về từng trường hợp, đồng chí Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan phải thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc với cấp có thẩm quyền. Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, quyền lợi chính đáng của công dân, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy về tiến độ giải quyết các vụ việc.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư không chỉ là nhiệm vụ theo quy định của pháp luật mà còn là giải pháp quan trọng nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền Thủ đô. Vì vậy, từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình xử lý vụ việc; tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc kéo dài thời gian giải quyết.