Tránh tình trạng cùng một quy định nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau, cản trở đầu tư, kinh doanh

Chiều 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội.

Tham gia góp ý kiến, ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc (đoàn Tp.Đà Nẵng) đánh giá cao những kết quả kinh tế - xã hội được Chính phủ nêu trong báo cáo. Theo đại biểu, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những kết quả đạt được là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm và hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị.

Quốc hội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kể cả ngày đêm, thứ Bảy, Chủ nhật, để thể chế hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng; Chính phủ quyết liệt triển khai, tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền. Vì vậy, những kết quả đạt được là rất tích cực.

ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc (Ảnh: Hữu Thắng).

ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá, điểm mới đáng ghi nhận trong báo cáo của Chính phủ là không còn đổ lỗi cho thể chế, cơ chế khi đánh giá những tồn tại, hạn chế. Điều này cho thấy những rào cản về thể chế đang từng bước được tháo gỡ, các quy định cơ bản đã đầy đủ, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện. Ông cũng đánh giá cao sự thẳng thắn của Chính phủ khi chỉ rõ nguyên nhân của những nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Song bên cạnh sự phát triển đại biểu cũng lo ngại khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, đề xuất cho địa phương dành một nguồn lực để cuộc sống của các vùng này không có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn.

Cũng theo đại biểu, mặc dù trong báo cáo của Chính phủ không đặt vấn đề về thể chế pháp luật, nhưng qua tiếp xúc cử tri, đại biểu cảm nhận những vấn đề liên quan đến thể chế pháp luật vẫn rất đáng được quan tâm.

"Chúng ta đã xác định thể chế pháp luật là "đột phá của đột phá", xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, dẫn dắt sự phát triển. Tuy nhiên, cách tiếp cận trong xây dựng pháp luật hiện nay, theo tôi, vẫn chưa có nhiều đổi mới", đại biểu Khánh Ngọc nêu.

Về cơ bản, chúng ta vẫn tiếp cận theo cách cũ, tức là liệt kê các quyền mà người dân, doanh nghiệp được làm hoặc những việc cấp dưới được làm. Vậy làm sao có không gian cho đổi mới sáng tạo?

Do đó, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, cơ quan quản lý Nhà nước cần đổi mới tư duy, mạnh dạn trao quyền nhiều hơn cho người dân, doanh nghiệp và cấp dưới, tạo không gian cho đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật. Đây là điều kiện để Nhà nước thực sự kiến tạo phát triển, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực.

Góp ý tiếp về công tác xây dựng pháp luật, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, tốc độ xây dựng, ban hành luật hiện nay rất lớn, trong khi chất lượng vẫn là vấn đề được bàn luận nhiều. Không chỉ ban hành nhiều luật trong thời gian ngắn, việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng diễn ra với tốc độ nhanh, có những văn bản chỉ sau một số tháng hoặc một vài năm đã tiếp tục được sửa đổi.

Theo đại biểu, việc kịp thời phản ứng với những vấn đề phát sinh là cần thiết, song tình trạng thay đổi pháp luật liên tục cũng đặt ra những vấn đề cần được nhìn nhận thấu đáo.

Đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế, sự ổn định, minh bạch của môi trường đầu tư, kinh doanh là những tiêu chí hàng đầu để quyết định bỏ vốn. Vì vậy, khi thể chế thay đổi nhanh, các quy định liên tục được sửa đổi, bổ sung, tính ổn định của môi trường đầu tư, kinh doanh có thể bị ảnh hưởng.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị quan tâm đến nguyên nhân khiến vòng đời của luật hiện nay còn ngắn.

Theo đại biểu, dù luật có quy định nhiều điều đến đâu cũng không thể bao quát hết mọi tình huống của cuộc sống. Do đó, cần xây dựng bộ quy tắc giải thích áp dụng, pháp luật để mọi người hiểu các quy định pháp luật một cách thống nhất, tránh tình trạng cùng một quy định nhưng có nhiều cách hiểu, dẫn đến kết quả áp dụng khác nhau, cản trở môi trường đầu tư, kinh doanh và việc thực hiện quyền của người dân.