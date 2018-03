Tránh thuế hay trốn thuế

Trong thời đại thương mại hóa bóng đá rất mạnh mẽ này, thu nhập của cầu thủ được tách ra làm hai nguồn: từ lương và từ khai thác bản quyền hình ảnh. Rất nhiều rắc rối về thuế xảy ra từ nguồn thu nhập thứ hai.

Xét về nghĩa vụ thuế, các cầu thủ được đối xử như những người làm công khác trong xã hội. Khi một câu lạc bộ (CLB) trả lương cho một cầu thủ, họ có nghĩa vụ giữ tạm các khoản tiền phải nộp của cầu thủ, để sau đó nộp cho các cơ quan liên quan: thuế thu nhập cá nhân, đóng quỹ lương hưu, tiền bảo hiểm…

Mỗi nước có những khung mức thuế thu nhập khác nhau. Ở Anh, mức thuế suất cao nhất là 45%, Pháp 45%, Tây Ban Nha 52%, Đức 47,475%, Nga 13%, Ý 49,26%... Công quốc Monaco là 0% nhưng mỗi người đi làm đóng 13% thu nhập vào quỹ an ninh xã hội. Có đội bóng AS Monaco đấu chung với các đội Pháp trong giải đấu Ligue 1 nên sau này, khi bóng đá được thương mại hóa mạnh, Liên đoàn bóng đá Pháp buộc các cầu thủ AS Monaco phải chịu thuế suất áp dụng ở Pháp (chứ không phải ở Monaco) như một điều kiện để AS Monaco được thi đấu ở Ligue 1.

Các cầu thủ chỉ quan tâm đến việc “cuối cùng thì thu nhập về tay họ là bao nhiêu”, tức là thu nhập sau thuế. Vậy nên thuế suất là một yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của một nền bóng đá. Những nước có mức thuế suất thấp cho phép các CLB ở những nước này lợi thế cạnh tranh khi họ chỉ trả ít chi phí hơn để thỏa mãn được yêu cầu của các cầu thủ. Lợi thế này cho phép họ: hấp dẫn cầu thủ với một mức thu nhập sau thuế cao hơn và có dư ra thêm tiền để mua nhiều cầu thủ.

Công ty kiểm toán KPMG năm ngoái công bố một thống kê: để trả 1 triệu euro thu nhập sau thuế cho một cầu thủ, một CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ tốn 1,19 triệu euro (0,19 triệu euro chi cho thuế, bảo hiểm…), một CLB Trung Quốc tốn 1,78 triệu euro, Đức 1,90 triệu euro, Tây Ban Nha 1,91 triệu euro, Ý 1,97 triệu euro, Anh 2,12 triệu euro, Bồ Đào Nha 2,46 triệu euro, Pháp 2,74 triệu euro (xem hình bên dưới).

Đối với các siêu CLB như Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, các khoản thuế không phải là vấn đề to tát lắm vì thu nhập của họ rất lớn. Nhưng đối với các CLB trung bình, có ngân sách hoạt động khiêm tốn, đó rõ ràng là vấn đề lớn. Điều đó giải thích vì sao Pháp và Bồ Đào Nha là những nước xuất khẩu cầu thủ hàng đầu ở châu Âu, vì để giữ chân các ngôi sao, họ tốn quá nhiều tiền. Ngoại trừ mỗi Paris Saint Germain ở Pháp khi CLB này do các ông chủ Trung Đông siêu giàu đầu tư.

Thuế thu nhập đánh vào tiền lương thì không thể tránh. Nhưng trong thời đại thương mại hóa bóng đá rất mạnh mẽ này, cầu thủ có hai nguồn thu nhập: từ lương và từ khai thác bản quyền hình ảnh, bán hình ảnh của họ cho các hoạt động tiếp thị, truyền thông, quảng cáo của các nhãn hàng. Về lý thuyết, các cầu thủ cũng phải đóng thuế thu nhập từ việc khai thác bản quyền hình ảnh.

Năm 2000, một tòa án ở Anh ra phán quyết tách rời hai lĩnh vực thu nhập ra, nghĩa là thu nhập từ bản quyền hình ảnh không được xem như tiền làm công ăn lương ở CLB. Do đó, các cầu thủ thi nhau bán bản quyền cho các công ty được lập ra ở các “thiên đường thuế” (mức thuế suất thu nhập cá nhân bằng 0) như Ireland, British Virgin… hoặc họ tự lập ra các công ty tại các “thiên đường thuế” này.

Các hợp đồng quảng cáo giữa các cầu thủ với Nike, Castrol đều được ký thông qua các công ty được đăng ký tại các “thiên đường thuế”. Nghĩa là họ “tránh thuế một cách hợp pháp” (tax avoidance), chứ không phải là “trốn thuế” (tax evasion) tức là phạm luật.

Các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi có nguồn thu từ bản quyền hình ảnh rất lớn. Khi thương lượng hợp đồng với CLB của họ, họ thường kiên quyết được giữ riêng toàn bộ quyền khai thác này. Với các ngôi sao tầm cỡ khác, chưa phải siêu sao, họ thường phải để CLB sử dụng toàn bộ hoặc một nửa quyền khai thác hình ảnh, tùy thuộc vào tương quan “quyền lực” giữa CLB với cầu thủ trên bàn thương lượng, ai cần ai nhiều hơn.

Ở trường hợp này, các CLB và cầu thủ cũng tìm cách để “tax avoidance”. Năm ngoái, một cuộc điều tra nhắm vào các CLB ở giải Ngoại hạng Anh (English Premier League) cho thấy hơn 180 cầu thủ, với sự tiếp tay của các CLB đã thực hiện kiểu này. Nghĩa là phần tiền CLB trả cho cầu thủ chia làm hai phần: 4/5 được trả như tiền lương vào thẳng tài khoản cầu thủ và phần này phải chịu thuế thu nhập cá nhân; 1/5 được trả như tiền bản quyền hình ảnh, tiền này vào tài khoản công ty mà cầu thủ lập ở “thiên đường thuế”, phần này không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tính ra trung bình mỗi năm, nhờ cách này, một cầu thủ dạng trung bình khá ở Premier League như Ander Herrera (Manchester United) giảm được 1 triệu bảng Anh tiền thuế. Cả CLB lẫn cầu thủ đều được lợi. Một CLB có 30 cầu thủ như vậy, 20 CLB có 600 cầu thủ, như vậy mỗi năm, họ “tránh” được 600 triệu bảng. Các nhà làm luật Anh cho rằng đây là “trốn” (tax evasion) chứ không phải “tránh” và lên tiếng đề nghị quốc hội phải xem xét lại.

Vài năm gần đây, Ronaldo, Messi và các cầu thủ từng chơi bóng ở Tây Ban Nha như Alexis Sanchez, Neymar, Mascherano gặp nhiều vấn đề với các nhà chức trách vì cũng dùng chiêu thức lập công ty ở “thiên đường thuế” để “tránh thuế”, mà các nhà chức trách gọi là “trốn thuế”. Messi bị ba cáo buộc trốn thuế các năm 2007, 2008, 2009 với tổng cộng 3,5 triệu bảng, anh bị phạt 21 tháng tù. Tuy nhiên, luật Tây Ban Nha nói, những người bị tù dưới 24 tháng có thể nộp tiền thay vì ngồi tù.

Ronaldo bị cáo buộc gian lận thuế 12,9 triệu bảng. Trước đây, Tây Ban Nha khá dễ dãi với chuyện bản quyền khai thác hình ảnh, cho phép các cầu thủ tự ý khai báo số tiền họ thu được ở Tây Ban Nha để làm nghĩa vụ thuế. Nhưng các cầu thủ có xu hướng làm quá. Như Ronaldo tuyên bố chỉ có 10% hợp đồng bản quyền hình ảnh của anh thực hiện ở Tây Ban Nha, 90% thực hiện ở nước ngoài với các công ty toàn cầu như Nike, Coca Cola, Emirates, Castrol, Herbalife, Tag Heuer. Các nhà chức trách Tây Ban Nha không chấp nhận từ “toàn cầu” đó, với lý luận anh chơi bóng ở Tây Ban Nha, hình ảnh anh lên nhờ công việc ở Tây Ban Nha… Nhìn chung để phân định rõ được “tax avoidance” và “tax evasion” cần thêm nhiều nỗ lực từ các nhà làm luật.

Thái Hà