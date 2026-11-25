VN-Index đã thất bại tại mốc 1700 điểm.

VN-Index kết phiên giảm nhẹ 0,57% (-9,69 điểm), không quá kém so với buổi sáng (+0,13%/+2,24 điểm). Tuy nhiên cổ phiếu bị ép giá mạnh hơn đáng kể: Cụ thể, chốt phiên sáng VN-Index mới có 60 mã giảm quá 1%, đóng cửa lên tới 144 mã.

Chỉ số giảm ít do nhóm cổ phiếu vốn hóa hàng đầu chưa rơi sâu. VIC giảm 0,12%, VHM giảm 0,65%, VCB giảm 0,6%, MBB tham chiếu, GAS tăng 0,29%, TCB tăng 0,24%. Dù vậy so với phiên sáng các trụ cũng đã kém đi đáng kể. VIC vừa vào phiên chiều đã bị xả mạnh và càng về cuối càng kém. Tính riêng chiều nay VIC giảm 1,49% so với giá chốt buổi sáng. Thống kê rổ VN30 cũng có 22 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, trong đó 11 mã tụt thêm hơn 1%.

May mắn cho VN-Index là những cổ phiếu blue-chips yếu nhất chưa phải là vốn hóa lớn nhất: BSR giảm 2,13%, SSI giảm 2,28%, MCH giảm 2,11%, SHB giảm 1,9%, HPG giảm 1,72%, FPT giảm 1,71%... Ngược lại phía tăng cũng chỉ có SAB tăng 2,44%, VPL tăng 1,04% thì vốn hóa cũng nhỏ. VN30-Index đóng cửa bị tác động mạnh hơn, giảm 0,7% với 6 mã xanh và 22 mã đỏ, trong đó 10 mã giảm từ 1% trở lên.

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng mạnh 59% so với buổi sáng, đạt xấp xỉ 5.190 tỷ đồng. Rổ VN30 cũng tăng 61%, đạt 2.744 tỷ đồng. So với mặt bằng giá phiên sáng rổ VN30 cũng kém đi nhiều (15 mã xanh và 11 mã đỏ và duy nhất 1 mã giảm quá 1%). Như vậy thị trường đã xuất hiện áp lực bán tăng toàn diện ở cả blue-chips lẫn các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Đây có thể là hoạt động chốt lời lướt sóng khi chiều nay có lượng hàng bắt đáy hôm 20/11 về tài khoản và cũng là ngày có giá thấp nhất. Diễn biến tăng phiên trước và nhịp lên ngắn đầu ngày hôm nay kéo VN-Index thử thách mốc kháng cự 1700 điểm và thất bại. Điều này dễ kích thích hoạt động chốt lời ngay để bảo toàn lợi nhuận.

Sắc đỏ hoàn toàn áp đảo ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng lớn từ các giao dịch ngắn hạn này. Tới 134 cổ phiếu giảm giá quá 1% lúc đóng cửa không thuộc rổ VN30, trong đó 14 mã giảm sàn và hơn 70 mã khác giảm quá 2%. Với biên độ rộng như vậy nếu nhà đầu tư bán muộn thậm chí có thể mất sạch lãi hoặc lỗ.

Áp lực bán mạnh cũng khiến nhiều cổ phiếu tăng thanh khoản đáng kể. Ngoài các blue-chips như SSI, FPT, HPG, SHB, MWG… nhiều midcap cũng xuất hiện giao dịch cỡ trăm tỷ đồng như VIX giảm 2,77%, MSB giảm 1,22%, VND giảm 3,11%, KDH giảm 2,61%, POW giảm 2,92%.

Các mã giảm sàn hầu hết đều có thanh khoản rất nhỏ, giao dịch nhiều nhất là HDC với 30,7 tỷ đồng, HSL với 11,3 tỷ. Điều này cho thấy hiệu ứng thiếu cầu vẫn đang khiến giá biến động cường độ mạnh hơn là xả nhiều. Nhóm giảm trên 3% với giao dịch quá 10 tỷ không nhiều: NKG giảm 6,58%, KOS giảm 6,14%, CTS giảm 4,76%, NVL giảm 3,94%, TCH giảm 3,38%, ORS giảm 3,35%, DXG giảm 3,23%, CTR giảm 3,14%, DPG giảm 3,13%, CTD giảm 3,01%.

Ở phía tăng chỉ vài mã thu hút dòng tiền thực sự tin cậy là CII tăng 1,5% khớp 151,5 tỷ, PNJ tăng 1,59% với 148,5 tỷ, GMD tăng 1,16% với 120,5 tỷ, HVN tăng 2,53% với 72,9 tỷ.

Với độ rộng kém, thanh khoản tăng theo chiều giá giảm buổi chiều, thị trường đang phải hứng chịu áp lực chốt lời lướt sóng thường thấy sau những cú nảy nhỏ. Điều này cũng phản ánh tâm lý thiếu tin tưởng. Dù VN-Index đảo chiều hồi từ vùng hỗ trợ tháng 7 nhưng chưa chắc chắn đảm bảo về một đáy bền vững. Do đó quan điểm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay thực hiện giao dịch bán ròng lớn ở VIC trị giá tới 4.701,4 tỷ đồng trong khi buổi sáng giao dịch không đáng kể. Thương vụ thỏa thuận này khiến giá trị bán ròng trên HoSE chiều nay vọt lên -5.375 tỷ đồng. Như vậy ngoài VIC thực chất khối ngoại cũng bán ròng hơn 670 tỷ đồng ở các cổ phiếu khác, cao hơn phiên sáng (-301,7 tỷ). Chứng chỉ quỹ FUEVFVND cũng bị bán ròng thêm hơn 148 tỷ nữa, nâng tổng giá trị ròng cả ngày lên -483 tỷ đồng. MSN -123,4 tỷ, VIX -59,5 tỷ, HDB -54,8 tỷ, MCH -42,7 tỷ là các cổ phiếu khác bị xả nhiều. Phía mua ròng có VNM +33,1 tỷ, SAB +28,7 tỷ, HCM +27,9 tỷ, PNJ +26,9 tỷ.