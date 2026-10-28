Tranh thủ thời gian nhàn rỗi kiếm thêm tới 6 triệu đồng mỗi tháng
Tận dụng hiệu quả thời gian nhàn rỗi, hàng trăm phụ nữ tại phường Bình Xuân và nhiều địa phương tỉnh Đồng Tháp đang có thêm thu nhập ổn định từ 3 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Thông qua các tổ hợp tác gia công hạt điều và kết cườm, chị em không chỉ phụ giúp kinh tế gia đình mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, giúp nhau làm kinh tế. Đây là tiền đề quan trọng để Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục trợ lực vốn vay ưu đãi, đưa mô hình phát triển theo chiều sâu.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/tranh-thu-thoi-gian-nhan-roi-kiem-them-toi-6-trieu-dong-moi-thang/7487.html