Vận động viên điều khiển vỏ máy Composite bứt tốc tranh tài trên dòng sông Trẹm, đoạn thuộc xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Về dự khai mạc giải đấu có Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Vũ Thăng…

Giải Đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026 quy tụ 107 vận động viên đến từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, thành phố Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh Cà Mau đăng ký tranh tài.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Cấp ủy, Chính quyền xã Thới Bình (bàn đầu tiên) tham dự khai mạc Giải Đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp chính quyền xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau) tổ chức giải đấu nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 đang diễn ra tại Cà Mau.

Đại diện lãnh đạo Cấp ủy và Chính quyền tỉnh Cà Mau trao Cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự giải. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại phần khai mạc, ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết giải đấu còn nhằm tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh (bìa trái) và Bí thư Đảng ủy xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau) Trần Thị Kiều Yến (bìa phải) tặng hoa tri ân các đơn vị tài trợ đồng hành và Tổ trọng tài. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thông qua giải đấu, địa phương hướng tới mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng sông nước, quảng bá loại hình thể thao tốc độ gắn liền với phương tiện sinh hoạt đặc trưng của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Ban tổ chức và các nhà tài trợ cũng trao tặng nhiều phần quà an sinh xã hội ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Bình. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đây còn là dịp để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thi đấu, đồng thời tạo điều kiện cho các đoàn vận động viên và du khách khám phá vẻ đẹp tự nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử của dòng sông Trẹm hiền hòa, cũng như thưởng thức các sản vật ẩm thực đặc trưng của vùng đất Thới Bình.

“Ban tổ chức giải đề nghị đội ngũ trọng tài điều hành giải công tâm, khách quan, đúng luật và điều lệ; các vận động viên thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng để cống hiến cho khán giả những màn tranh tài hấp dẫn”, ông Từ Hoàng Ân đề nghị.

Hai chiếc vỏ lãi của vận động viên gay cấn trên đường về đích trong sự reo hò, cổ vũ của người xem. (Ảnh HỮU TÙNG)

Giải Đua vỏ máy Composite tỉnh Cà Mau mở rộng năm 2026 không chỉ tạo sân chơi thể thao sôi nổi phục vụ đời sống tinh thần nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy du lịch địa phương trong dịp diễn ra Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.