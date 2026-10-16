Tranh tài hội thi cắm hoa nghệ thuật khối Văn phòng Bộ Xây dựng
Chiều 16/10, Văn phòng Bộ Xây dựng tổ chức hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày 20/10 với 9 đội thi tranh tài.
Hội thi được tổ chức với chủ đề "Sắc hoa tháng Mười - Gắn kết và lan tỏa", hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Phát biểu khai mạc hội thi, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng khẳng định, tại Bộ Xây dựng nói chung và Văn phòng Bộ nói riêng, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, người lao động luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc. Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường công sở đoàn kết, chuyên nghiệp và văn minh.
Cũng theo ông Hoàng, hội thi không chỉ là hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, mà còn là dịp để cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tăng cường giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tinh thần đoàn kết, phối hợp và gắn bó.
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Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/tranh-tai-hoi-thi-cam-hoa-nghe-thuat-khoi-van-phong-bo-xay-dung-192261016173015325.htm