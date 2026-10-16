Tranh tài hội thi cắm hoa nghệ thuật khối Văn phòng Bộ Xây dựng

Hội thi được tổ chức với chủ đề "Sắc hoa tháng Mười - Gắn kết và lan tỏa", hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng khẳng định, tại Bộ Xây dựng nói chung và Văn phòng Bộ nói riêng, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, người lao động luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc. Đồng thời, góp phần xây dựng môi trường công sở đoàn kết, chuyên nghiệp và văn minh.

Cũng theo ông Hoàng, hội thi không chỉ là hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam, mà còn là dịp để cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tăng cường giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tinh thần đoàn kết, phối hợp và gắn bó.

Mỗi đội thi có thời gian 45 phút để thực hiện tác phẩm, tối đa 3 người tham gia. Có 9 đội tham gia tranh tài tại hội thi với cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì, một giải nhất và các giải chuyên đề, sáng tạo...

Bằng đôi bàn tay khéo léo, những bông hoa, chiếc lá trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đặc sắc.

Các đội thi thuyết trình, chia sẻ ý tưởng, ý nghĩa và thông điệp của tác phẩm. Phần thuyết trình tối đa 5 phút.

Ban tổ chức trao 3 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội

Ba đội thi đạt giải ba lên nhận giải.

Giải nhì được trao cho hai đội là Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Tổ chức cán bộ.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng trao giải nhất hội thi cho Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam.

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