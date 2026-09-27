Tránh sập bẫy dụ dỗ, tổ chức xuất cảnh, di cư trái phép

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường đưa ra những lời mời hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, “bao đậu thị thực”, “đi du lịch rồi ở lại làm việc”, không cần hợp đồng lao động hoặc yêu cầu người dân nộp tiền để được đưa qua biên giới bằng đường không chính thức.

Đây là những dấu hiệu tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể khiến người dân bị mất tiền, bỏ rơi ở nước ngoài, bóc lột sức lao động, cư trú bất hợp pháp hoặc gặp khó khăn khi cần được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép; tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị xử lý hình sự theo Điều 348 hoặc Điều 349, tùy tính chất, mức độ và hành vi vi phạm.

Đối với hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, Điều 347 Bộ luật Hình sự quy định: người nào đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Để bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

Thứ nhất, chỉ xuất cảnh bằng hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ, qua cửa khẩu theo đúng quy định; tìm hiểu kỹ điều kiện nhập cảnh, cư trú và làm việc tại quốc gia dự kiến đến.

Thứ hai, thông tin các lời hứa đưa đi làm việc ở nước ngoài mà không cần giấy tờ, không cần hợp đồng hoặc có thể “đi trước, hợp thức hóa sau”.

Thứ ba, không giao hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hoặc chuyển tiền cho người môi giới khi chưa xác minh rõ tư cách, địa chỉ và nội dung công việc.

Thứ tư, khi phát hiện dấu hiệu dụ dỗ, môi giới, tổ chức xuất cảnh, di cư trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

"Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, nâng cao cảnh giác trước những lời mời thiếu minh bạch, qua đó bảo vệ bản thân và phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi vi phạm pháp luật" - Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh.