Theo tờ IOL, cuộc săn lùng hàng giảm giá ngày Black Friday dường như đã biến thành hỗn loạn tại cửa hàng Foschini ở Nam Phi. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khách hàng vướng vào một cuộc ẩu đả giữa cơn sốt mua túi xách Luella giảm giá đặc biệt.

Đoạn clip được đăng tải trong bối cảnh người mua sắm đang tranh giành nhau để sở hữu những chiếc túi Luella nổi tiếng được bán theo chương trình mua 1 tặng 1 tại Foschini.

Những cảnh tượng này đã làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội, với một số người dùng tỏ ra kinh ngạc trước sự náo động chỉ vì một món hời trong đợt mua sắm Black Friday hàng năm.

2 người phụ nữ lao vào ẩu đả. Ảnh cắt từ clip/nyakego

Nhà bán lẻ hiện đã phản hồi, TFG xác nhận đang điều tra các tình tiết xung quanh vụ việc.

Người phát ngôn cho biết: "Chúng tôi đã biết về clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh xô xát giữa các khách hàng tại một trong các cửa hàng Foschini của chúng tôi".

TFG cho biết họ không dung thứ cho hành vi hung hăng trong các cửa hàng của mình và nhấn mạnh rằng sự an toàn của khách hàng và nhân viên vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Người phát ngôn cho biết: "Sự an toàn và sức khỏe của khách hàng và nhân viên là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi không dung túng bất kỳ hành vi hung hăng hoặc bạo lực nào trong các cửa hàng của mình".

Nhà bán lẻ này cũng kêu gọi người mua sắm hãy lưu tâm đến nhau trong những giờ mua sắm đông đúc.

"Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng đối xử với nhau một cách lịch sự và tôn trọng, đặc biệt là trong những giờ mua sắm đông đúc", người phát ngôn nói.