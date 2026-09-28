Tranh luận kiểm soát trí tuệ nhân tạo: Bill Gates phản bác lập luận của ông Donald Trump

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ Mỹ siết chặt các biện pháp kiểm soát rủi ro phát sinh từ trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng việc thiết lập rào cản quản lý sẽ khiến Washington đánh mất ưu thế công nghệ trước Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại chương trình Meet the Press của đài NBC, Bill Gates nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn công nghệ trên quy mô toàn cầu. Ông khẳng định mọi quốc gia đều có nhu cầu xây dựng các cơ chế bảo vệ trước những hiểm họa tiềm ẩn từ mô hình thông minh nhân tạo.

Bất đồng quan điểm về quản lý rủi ro công nghệ giữa Bill Gates và ông Donald Trump

Quan điểm của Bill Gates hoàn toàn đối lập với định hướng tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, ông Donald Trump nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối việc áp đặt thêm các rào cản kỹ thuật hay pháp lý đối với quy trình phát triển AI. Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng sự kiểm soát quá mức có nguy cơ làm suy yếu trực tiếp năng lực đổi mới sáng tạo, khiến Mỹ tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ với Bắc Kinh.

Bill Gates cho rằng Mỹ cần thêm các biện pháp kiểm soát AI. Ảnh: Bloomberg.

Đáng chú ý, khi được hỏi về việc Tổng thống Donald Trump từng gọi những cảnh báo về mối đe dọa từ AI là "trò bịp", Bill Gates đã thẳng thừng bác bỏ nhận định này. Nhà đồng sáng lập Microsoft khẳng định rủi ro công nghệ là thực tế hiện hữu và hoàn toàn không phải sự thổi phồng vô căn cứ. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng lập trường của Tổng thống Mỹ có thể chuyển biến tích cực hơn sau khi lắng nghe thêm các ý kiến đóng góp chuyên môn.

Động lực hợp tác bảo đảm an toàn AI giữa các cường quốc

Phân tích sâu hơn về bối cảnh cạnh tranh quốc tế, Bill Gates cho rằng Trung Quốc có đầy đủ lý do chiến lược để cùng tham gia các cơ chế kiểm soát kỹ thuật. Trên thực tế, Bắc Kinh cũng không mong muốn trở thành mục tiêu hứng chịu những cuộc tấn công nguy hiểm bắt nguồn từ các hệ thống AI tiên tiến ngoài tầm kiểm soát.

Theo Bill Gates, việc triển khai các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt không đồng nghĩa với việc Washington phải chấp nhận thất thế. Thay vào đó, một khung pháp lý vững chắc sẽ tạo nền tảng phát triển bền vững và giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn.

Ba nhóm nguy cơ trọng yếu và giải pháp kỹ thuật cần thiết

Cuộc tranh luận về ranh giới kiểm soát AI ngày càng nóng lên khi nhiều chuyên gia công nghệ cảnh báo về nguy cơ hệ thống bị lạm dụng quy mô lớn. Trước đó, trong tài liệu công bố hồi tháng 8, Bill Gates đã phân loại cụ thể 3 nhóm rủi ro trọng yếu liên quan đến giai đoạn chuyển đổi công nghệ sang kỷ nguyên mới.

Cụ thể, các mối đe dọa kỹ thuật nổi cộm bao gồm việc kẻ xấu khai thác AI nhằm thực hiện tấn công mạng diện rộng, triển khai các chiến dịch lừa đảo tinh vi, phát tán nội dung sai lệch và gây tổn hại nghiêm trọng đến những hạ tầng kỹ thuật quan trọng của quốc gia. Để hóa giải nguy cơ này, Gates đề xuất một giải pháp quản lý thực tế:

Thiết lập khung quản lý công nghệ đồng bộ ở cả phạm vi nội địa lẫn quốc tế.

Bắt buộc giám sát kỹ thuật đối với những mô hình tính toán phức tạp.

Lưu trữ nhật ký minh bạch, ghi lại chính xác từng thao tác và hành vi mà hệ thống đang thực hiện.

Tựu trung, nhà đồng sáng lập Microsoft nhấn mạnh việc kiểm soát an toàn phải là ưu tiên song hành cùng tiến trình nghiên cứu, thay vì biến rào cản quản lý thành nguyên cớ của nỗi sợ mất vị thế công nghệ.