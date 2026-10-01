Tranh luận bủa vây trong ngày Brad Pitt tái xuất

Heart of the Beast (tựa việt: Trái tim quái thú), phim sinh tồn mới của Brad Pitt, đang nhận phản hồi tương đối tích cực sau khi ra rạp.

Phim xoay quanh James Belmont (Brad Pitt), một cựu binh đặc nhiệm cùng chú chó chiến đấu Odin thực hiện chuyến cắm trại tại vùng hoang dã Alaska. Biến cố xảy ra khi James gặp vấn đề sức khỏe lúc lái thủy phi cơ, khiến cả hai rơi xuống khu vực hẻo lánh, cách xa khu dân cư. Không còn phương tiện hỗ trợ, James và Odin buộc phải tìm đường sống sót giữa thiên nhiên khắc nghiệt, đối mặt với thương tích, thú dữ và hàng loạt hiểm nguy.

Tính đến ngày 30/9, phim đạt 7,3/10 trên IMDb. Trên Rotten Tomatoes, Heart of the Beast nhận 86% điểm tích cực từ 155 bài phê bình, trong khi điểm khán giả ở mức 93%. Trang tổng hợp này nhận định tác phẩm là một cuộc phiêu lưu được thực hiện chắc tay, với kịch bản tiết chế và những trường đoạn đáng nhớ. Phản ứng từ khán giả tại rạp cũng khá tốt, với mức điểm A- từ CinemaScore.

Brad Pitt vào vai cựu binh James Belmont, mắc kẹt giữa vùng hoang dã Alaska cùng chú chó chiến đấu Odin. Ảnh: NSX.

Giới phê bình dành nhiều lời khen cho cách đạo diễn David Ayer xử lý một câu chuyện vốn không mới. Owen Gleiberman của Variety cho rằng bất ngờ lớn của Heart of the Beast nằm ở việc bộ phim được thực hiện tốt hơn những gì tiền đề đơn giản ban đầu gợi ra. Gleiberman cũng đánh giá cao Brad Pitt, song dành lời khen đặc biệt cho chú chó đảm nhận vai Odin, khi cho rằng đây là một trong những màn thể hiện của chó gây xúc động nhất ông từng xem.

“Ayer vận dụng khả năng tổ chức, dàn dựng cùng sở thích khai thác bạo lực để tạo nên một câu chuyện sinh tồn khiến người xem cảm nhận rõ nỗi đau, sự sợ hãi, gian khó và cái giá phải trả khi đối đầu với thiên nhiên”, tờ này viết.

The Hollywood Reporter cũng nghiêng về hướng tích cực. Nhà phê bình Frank Scheck nhìn nhận Heart of the Beast về bản chất là một câu chuyện tình cảm giữa một người đàn ông và chú chó của mình. Theo ông, điều làm bộ phim trở nên đặc biệt không nằm ở những thử thách sinh tồn, dù chúng được dàn dựng hấp dẫn, mà là mối quan hệ giữa James và Odin, khi cả hai liên tục liều mình vì đối phương.

Sự gắn kết giữa James Belmont và Odin cũng là yếu tố được nhiều cây bút nhắc tới. Cả hai đều từng trải qua chiến tranh và mang theo những tổn thương từ quá khứ. Vì vậy, Odin không đơn thuần đóng vai trò thú cưng đồng hành mà trở thành trung tâm cảm xúc của câu chuyện.

Financial Times chấm phim 3/5 sao, xem tác phẩm trước hết là câu chuyện về tình cảm giữa người và chó, cũng như những gì họ sẵn sàng làm cho nhau. Tờ báo đánh giá David Ayer xử lý câu chuyện bằng sự chắc tay và tinh tế, dù kịch bản khá đơn giản và khả năng chịu đựng liên tiếp những chấn thương của nhân vật Brad Pitt có lúc thiếu thuyết phục.

Dù vậy, phim không hoàn toàn thuyết phục giới phê bình. Peter Bradshaw của The Guardian chấm 3/5 sao, nhận xét tác phẩm có tính giải trí và mối quan hệ giữa James với Odin đủ sức tạo cảm xúc. Tuy nhiên, ông cho rằng phim có phần sến, những phút cuối có phần khó tin.

Mối quan hệ giữa James và Odin là điểm được nhiều nhà phê bình đánh giá cao, dù kịch bản Heart of the Beast bị nhận xét khá dễ đoán.

Los Angeles Times đưa ra nhận định khắt khe hơn, chỉ ra cấu trúc câu chuyện dễ đoán, chuỗi tai họa liên tiếp khiến hành trình sinh tồn trở nên nặng nề. Tờ này viết: " Màn thể hiện của những chú chó đủ sức đứng cạnh một diễn viên từng đoạt Oscar, thậm chí chúng có thể lấn át Pitt về sức hút trên màn ảnh. Nhưng xét về mặt điện ảnh, đây là một tác phẩm thiếu đồng đều, dễ đoán".

David Fear của Rolling Stone nhìn Heart of the Beast như một phim sinh tồn mang màu sắc Hollywood kiểu cũ. Cây bút cho rằng tác phẩm tạo cảm giác như một dự án Brad Pitt có thể thực hiện từ khoảng ba thập niên trước. Dù ghi nhận câu chuyện trung tâm về một người đàn ông và chú chó cùng mang sang chấn tìm kiếm sự bình yên, Fear phê bình chất nam tính được nhấn mạnh quá mức và cảm giác đây giống một phim truyền hình hơn là trải nghiệm điện ảnh.