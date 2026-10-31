Tranh giành quyền lực bùng phát tại Tòa án Hiến pháp ở Ba Lan

Theo đài RT, cảnh sát chống bạo động đã bao vây Tòa án Hiến pháp tại thủ đô Warsaw của Ba Lan sau khi trên trang web của tòa xuất hiện thông báo cho biết Chánh án Bogdan Swieczkowski và Phó chánh án Bartlomiej Sochanski đã bị đình chỉ chức vụ. Hồ sơ của hai người này cũng đã bị gỡ khỏi trang web.

Ngay sau đó, tài khoản chính thức của Tòa án Hiến pháp Ba Lan trên mạng xã hội X tuyên bố trang web của cơ quan này đã bị "chiếm quyền kiểm soát trái pháp luật", đồng thời khẳng định cả hai quan chức vẫn tại vị. "Tất cả những người tham gia vào các hành động này đều đang phạm tội đảo chính", tài khoản trên tuyên bố.

Anna Korwin-Piotrowska, người ra quyết định đình chỉ hai quan chức trên, cũng tự đảm nhận vai trò quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp với lý do bà là thẩm phán có thâm niên cao nhất. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hiện tại của tòa án đã bác bỏ thẩm quyền của bà Korwin-Piotrowska và khẳng định ông Swieczkowski vẫn là chánh án.

Hàng nghìn người Ba Lan tập trung trước tòa nhà Tòa án Hiến pháp ở Warsaw. Video: Europa.com

Những người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở tòa đã lên án điều họ cáo buộc là "hành động tấn công Tòa án Hiến pháp" của Thủ tướng Donald Tusk.

Theo Hãng thông tấn Ba Lan (PAP), ông Swieczkowski đã tiến vào khuôn viên tòa án sau khi những người ủng hộ ông dùng cưa phá khóa cổng. Sau đó, ông rời khỏi khu vực này và kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

Trong khi đó, cảnh sát thiết lập thêm một vành đai an ninh bên ngoài tòa án. Ba người đã bị bắt giữ vì trèo qua hàng rào.

Cảnh sát cho biết họ triển khai lực lượng theo yêu cầu của Tổng công tố viên và bà Korwin-Piotrowska. Các yêu cầu này viện dẫn những mối đe dọa tiềm tàng đối với các thẩm phán, nhân viên tòa án cũng như nguy cơ mất trật tự công cộng.

Cảnh sát phủ nhận việc tiến vào bên trong tòa nhà, khẳng định hoạt động của họ chỉ giới hạn trong khuôn viên tòa án và các khu vực công cộng xung quanh.

Thủ tướng Tusk bảo vệ những hành động mà ông mô tả là nỗ lực khôi phục pháp quyền sau thời kỳ cầm quyền của đảng bảo thủ Luật pháp và Công lý (PiS).

Tổng thống Karol Nawrocki đã rút ngắn chuyến thăm Senegal theo kế hoạch và cho máy bay quay trở lại Ba Lan khi cuộc khủng hoảng leo thang. Sau khi hạ cánh xuống Warsaw, ông Nawrocki tổ chức cuộc họp khẩn cấp với ông Zbigniew Kapinski, người đứng đầu Tòa án Tối cao Ba Lan. Văn phòng tổng thống cho biết ông Nawrocki cũng sẽ gặp ông Swieczkowski.

Ở Ba Lan, Tòa án Hiến pháp có nhiệm vụ xem xét tính phù hợp của các đạo luật với hiến pháp, trong khi Tòa án tối cao xem xét các phán quyết của tòa cấp dưới và giám sát hệ thống tư pháp thông thường.

Tòa án Hiến pháp Ba Lan hiện vẫn chịu sự kiểm soát của các thẩm phán được PiS bổ nhiệm trước khi ông Tusk lên nắm quyền vào năm 2023. Ông Tusk đã vướng vào cuộc đối đầu kéo dài với ông Nawrocki và PiS liên quan đến việc bổ nhiệm thẩm phán. Ông Nawrocki từ chối thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức cho 5 thẩm phán do quốc hội bầu, trong khi ban lãnh đạo hiện tại của Tòa án Hiến pháp cũng phản đối thẩm quyền đảm nhận chức vụ của những người này.