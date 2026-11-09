Tránh gián đoạn cung ứng thuốc, thanh toán bảo hiểm y tế khi thay đổi quy định

Chiều 9/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Các ĐBQH cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi các luật nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Nhiều ý kiến tập trung vào các quy định ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tránh gián đoạn cung ứng thuốc do thủ tục công bố lại giá

Góp ý về quy định liên quan đến việc xác định giá bán buôn thuốc dự kiến của Luật Dược, ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) tán thành với tăng cường kiểm soát giá thuốc.

Theo dự thảo, Bộ Y tế được giao quy định phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến. Các thuốc đã công khai giá trước ngày 1/1/2027 phải công bố lại theo phương pháp mới trước ngày 1/1/2028.

ĐBQH Dương Khắc Mai cho rằng, việc yêu cầu công bố lại đồng loạt đối với thuốc đang lưu hành, kể cả trường hợp giá không thay đổi, có thể gây thêm vướng mắc cho hoạt động cung ứng.

ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Dẫn phản ánh của báo chí và cử tri địa phương, đại biểu cho biết, một số trạm y tế tại Lâm Đồng từng thiếu thuốc do vướng mắc trong quá trình chuyển giao quản lý và cung ứng. Dù không xuất phát từ chính sách giá, thực tế này cho thấy nguồn cung thuốc ở tuyến cơ sở dễ bị ảnh hưởng khi thay đổi thủ tục quản lý.

Xuất phát từ thực tế đó, đại biểu đề nghị làm rõ ngay tại khoản 9 Điều 8 dự thảo Luật việc tiếp tục sử dụng giá công bố trong thời gian chuyển tiếp, nhất là khi doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ, bảo đảm thuốc lưu hành hợp pháp không bị gián đoạn cung ứng chỉ vì thủ tục công bố lại.

Đại biểu cũng lưu ý, phương pháp xác định giá cần hướng tới minh bạch, tạo cơ sở kiểm tra các yếu tố hình thành giá, thay vì trở thành cơ chế Nhà nước ấn định giá đối với mọi loại thuốc.

Liên quan đến quyền lợi bảo hiểm y tế sau khi tổ chức lại cơ sở khám chữa bệnh, đại biểu Dương Khắc Mai chỉ ra một số quy định cần được làm rõ để tránh phát sinh vướng mắc trong thanh toán.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Theo khoản 6 Điều 3 dự thảo Luật, phòng khám tại vùng khó khăn, nhà hộ sinh và trạm y tế xã được bố trí giường lưu để theo dõi, điều trị tối đa 72 giờ, trừ trường hợp chưa thể chuyển người bệnh an toàn. Tuy nhiên, quy định sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế mới đề cập mức hưởng 100% chi phí trong phạm vi quyền lợi đối với khám chữa bệnh ngoại trú tại phòng khám.

“Vấn đề đặt ra là chi phí theo dõi điều trị tại giường lưu được thanh toán theo chế độ nào?”, đại biểu nêu và đề nghị làm rõ để tránh tình trạng người bệnh phải tự chi trả do cách hiểu, áp dụng khác nhau.

Đại biểu cũng chỉ ra sự chưa thống nhất giữa hai quy định chuyển tiếp. Trong khi khoản 4 Điều 8 cho phép cơ sở đã được cấp giấy phép tiếp tục hoạt động mà không phải cấp lại, khoản 10 Điều 8 lại gắn việc áp dụng quyền lợi bảo hiểm y tế sau tổ chức lại với điều kiện được cấp xong giấy phép hoạt động.

Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị chỉnh lý theo hướng cơ sở kế thừa giấy phép hợp pháp, tiếp tục đáp ứng điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì được duy trì thanh toán, không phải chờ cấp lại giấy phép chỉ vì thay đổi tên gọi hoặc cơ quan quản lý.

Bảo đảm an toàn người bệnh, tạo thuận lợi triển khai kỹ thuật mới

Quan tâm đến quy định cho phép một số cơ sở khám chữa bệnh ở vùng khó khăn, biên giới, miền núi bố trí giường lưu tối đa 72 giờ, ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) tán thành chủ trương này nhưng đề nghị bổ sung các điều kiện bảo đảm an toàn người bệnh.

ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đại biểu, cơ sở khám chữa bệnh chỉ được bố trí giường lưu trong phạm vi chuyên môn được cấp phép, có đủ nhân lực trực, trang thiết bị cấp cứu, điều kiện theo dõi người bệnh và phương án chuyển tuyến.

Đặc biệt, cần quy định rõ tiêu chí xác định trường hợp được tiếp tục lưu người bệnh và trường hợp bắt buộc phải chuyển đến cơ sở có năng lực chuyên môn phù hợp, nhất là khi người bệnh diễn biến bất thường hoặc vượt quá khả năng xử trí.

Về điều kiện áp dụng phương pháp mới, kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, ĐBQH Phạm Thu Xanh (Hải Phòng) đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 93 Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng không bắt buộc tất cả kỹ thuật mới, phương pháp mới đều phải thí điểm.

Thay vào đó, cần phân loại theo mức độ rủi ro và mức độ đầy đủ của bằng chứng khoa học về tính an toàn, hiệu quả.

ĐBQH Phạm Thu Xanh (TP. Hải Phòng) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Cụ thể, với kỹ thuật đã được đánh giá về an toàn, hiệu quả và được các quốc gia khác cho phép sử dụng thường quy, đại biểu đề nghị cho phép triển khai tại Việt Nam mà không phải thí điểm, nếu cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo khoản 1 Điều 93.

Đối với kỹ thuật đã có đánh giá bước đầu về an toàn, hiệu quả nhưng cần tiếp tục xem xét tính phù hợp trong điều kiện Việt Nam, đại biểu đề nghị vẫn có thể yêu cầu thí điểm.

Riêng những kỹ thuật, phương pháp chưa có đầy đủ bằng chứng về an toàn và hiệu quả, cần áp dụng cơ chế thử nghiệm lâm sàng và thực hiện thí điểm.

Theo hướng đề xuất của đại biểu Phạm Thu Xanh, việc phân loại kỹ thuật mới dựa trên bằng chứng khoa học và mức độ rủi ro sẽ giúp xác định yêu cầu thí điểm phù hợp với từng trường hợp, thay vì áp dụng chung một quy trình đối với tất cả kỹ thuật, phương pháp mới.