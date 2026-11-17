Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Tránh để việc chờ xác nhận một nội dung ảnh hưởng đến tiến độ

Theo báo cáo tại cuộc họp, dù nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng đã được thành phố xem xét, tháo gỡ, quá trình thực hiện vẫn phát sinh một số vướng mắc. Trong đó, tập trung vào việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất; đơn giá bồi thường, hỗ trợ; các hồ sơ liên quan đến thừa kế, tranh chấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, các ban quản lý dự án, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng và chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp ngay từ khâu kiểm kê, xác nhận thông tin, lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc cùng rà soát, trao đổi trực tiếp từng hồ sơ sẽ giúp kịp thời thống nhất nội dung, bổ sung thông tin cần thiết, tạo thuận lợi cho quá trình xử lý.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Đối với hồ sơ đang chờ xác nhận điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, cần tiếp tục giải quyết những nội dung đã đủ điều kiện theo quy định. Phần hỗ trợ còn lại được xem xét, phê duyệt bổ sung khi có đầy đủ căn cứ, tránh để việc chờ xác nhận một nội dung ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các nội dung khác.

Phân loại vướng mắc để tháo gỡ

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án đang triển khai, nhất là những dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, đã chi trả nhưng vẫn còn một số trường hợp tồn đọng. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực đầu tư phát triển.

Đồng chí Lê Trí Thanh lưu ý, giải phóng mặt bằng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến thời gian đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả mà còn tác động đến kế hoạch tài chính, bố trí nguồn vốn của doanh nghiệp. Do đó, các đơn vị phải rà soát cụ thể từng vướng mắc, đề xuất hướng xử lý, sớm hoàn thành mặt bằng các dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của địa phương, ban quản lý dự án và chủ đầu tư, phân thành 3 nhóm để xử lý.

Đối với nhóm nội dung đã được pháp luật quy định rõ nhưng còn cách hiểu khác nhau, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan sớm có văn bản giải thích, hướng dẫn thống nhất để các đơn vị, địa phương cùng thực hiện.

Nhóm vướng mắc thuộc thẩm quyền UBND thành phố cần được tổng hợp, tham mưu tập thể UBND thành phố xem xét, quyết định theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tháo gỡ những tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Đại diện Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố thông tin về công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền UBND thành phố, các đơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Những vấn đề cần trình HĐND thành phố phải được khẩn trương tổng hợp, chuẩn bị để xem xét tại kỳ họp cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu sớm phân loại, rà soát; trong tuần tới, tập trung giải thích, hướng dẫn những nội dung đã có cơ sở để thống nhất triển khai.

Nhấn mạnh việc giải quyết vướng mắc phải nhìn từ quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình, dự án, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ từng nhóm trường hợp, đối chiếu quy định để tham mưu hướng xử lý phù hợp.

Về chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, cần thống nhất cách hiểu, cách xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định, gắn với thực tế sử dụng đất và thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. Đồng thời, rà soát các yêu cầu xác nhận, thủ tục liên quan để hướng dẫn thực hiện đúng đối tượng.

Đối với hồ sơ liên quan đến thừa kế, tranh chấp nội bộ, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị căn cứ quy định, chủ động thực hiện những nội dung đủ điều kiện, không chờ giải quyết xong các vấn đề nội bộ mới triển khai; những nội dung liên quan được tiếp tục xử lý, bổ sung khi có đầy đủ cơ sở.

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị chủ động thống nhất kế hoạch, sắp xếp công việc khoa học, phù hợp với khối lượng hồ sơ và nhân lực tại cơ sở; thường xuyên phối hợp xử lý, hạn chế tập trung khối lượng lớn vào cùng một thời điểm, bảo đảm tiến độ từng dự án.