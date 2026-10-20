Tranh dân gian Hàn Quốc sống động qua nghệ thuật số tại triển lãm 'Muôn loài quanh ta'

Ngày 20/10, triển lãm "Muôn loài quanh ta" nằm trong khuôn khổ chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” khai mạc tại Bảo tàng Dân tộc học (Hà Nội).

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Đặc biệt, lễ khai mạc được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Dù có sự khác biệt về văn hóa, Hàn Quốc và Việt Nam đều chia sẻ những tình cảm gần gũi đối với thiên nhiên và khát vọng về cuộc sống bình yên. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa công chúng hai nước.

Công chúng tham quan các tác phẩm nghệ thuật truyền thông số tại triển lãm. Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam), đánh giá cao vai trò của Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc trong các hoạt động trao đổi về chính sách cũng như việc tổ chức các toạ đàm, diễn đàn giao lưu và thúc đẩy văn hoá giữa hai quốc gia.

Đồng thời, bà cũng bày tỏ sự tin tưởng vào Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mở rộng mạng lưới hợp tác nhằm phát huy vai trò tiên phong trong việc tăng cường sự giao lưu văn hoá, kết nối con người giữa hai quốc gia.

Bà Park Chan A, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng những ước nguyện về cuộc sống bình an và sung túc được gửi gắm trong hội họa truyền thống Hàn Quốc sẽ chạm đến trái tim khán giả Việt Nam, để triển lãm trở thành nơi hai dân tộc thêm thấu hiểu văn hóa của nhau và chia sẻ những tình cảm tốt đẹp”.

Những bức tranh dân gian Hàn Quốc được thể hiện dưới hình thức Media Art sinh động. Ảnh: Thuỳ Trang

Tham dự lễ khai mạc, các đại biểu và khách mời được trực tiếp tham quan không gian triển lãm “Muôn loài quanh ta”. Tại đây, khách tham quan có cơ hội “thưởng thức” sự kết hợp giữa hội họa truyền thống Hàn Quốc và nghệ thuật truyền thông hiện đại. Những hình tượng quen thuộc trong nghệ thuật dân gian Hàn Quốc được tái hiện bằng công nghệ hình ảnh và hiệu ứng chuyển động, tạo nên không gian trải nghiệm trực quan, sinh động.

Tại triển lãm, du khách có có thể tham gia hoạt động vẽ tranh dân gian Hàn Quốc (Minhwa) ngay tại tầng 1 của Bảo tàng Dân tộc học. Hoạt động được tổ chức đã mang đến cho du khách Việt cơ hội tiếp cận văn hóa Hàn Quốc một cách gần gũi hơn.

Du khách có cơ hội trải nghiệm vẽ tranh Minhwa tại triển lãm. Ảnh: Thuỳ Trang

Diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 29/11, triển lãm không chỉ là không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, mà còn là nơi để công chúng đến trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và giao lưu văn hoá giữa hai nước.