Tranh dân gian Hàn Quốc chuyển động trong không gian số

Triển lãm “Muôn loài quanh ta” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội) mang đến một không gian nghệ thuật sống động, nơi những bức tranh dân gian xưa được tái hiện bằng hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm tương tác đầy sáng tạo.

Triển lãm “Muôn loài quanh ta” mở cửa từ ngày 20-10 đến ngày 29-11-2026, mang đến trải nghiệm đa giác quan độc đáo về văn hóa xứ sở kim chi một cách gần gũi và hiện đại.

Triển lãm mang ý nghĩa về sự bảo vệ và bình yên chứa đựng trong những hình tượng xưa dưới góc nhìn hiện đại. Những hình ảnh vốn chỉ hiện diện trên các trang giấy, nay kết hợp với video và nghệ thuật truyền thông (media art), khoác lên mình ánh sáng, chuyển động và âm thanh mang lại cảm xúc mới mẻ cho người xem.

Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm giới thiệu về các hình tượng được chia làm bốn phân khu với ba chủ đề: “Loài vật bảo vệ cuộc sống con người”; “Sự bình yên từ thiên nhiên”; “Muôn loài gần gũi quanh ta”.

Chủ đề “Loài vật bảo vệ cuộc sống con người” trưng bày 2 tác phẩm “Chim ác là và hổ”, “Thần núi”; video “Hổ thần bừng hứng khởi” với hình tượng chủ đạo là hổ - hình tượng linh thiêng, dũng mãnh trong văn hóa Hàn Quốc.

Video “Hổ thần bừng hứng khởi” tái hiện đa dạng hình tượng hổ xuất hiện trong các tư liệu văn hóa dân gian Hàn Quốc. Hình tượng hổ gần gũi bảo vệ cuộc sống con người, nay bước ra khỏi trang giấy và hiện vật, khoác lên mình diện mạo mới qua chuyển động và âm thanh.

Chủ đề “Sự bình yên từ thiên nhiên” được tái hiện qua video “Một ngày được vẽ bằng ánh sáng”, khắc họa hình ảnh thiên nhiên biến đổi theo dòng chảy của ánh sáng qua những thước phim.

Chủ đề “Muôn loài gần gũi quanh ta” với video tác phẩm “Như cánh bướm - Gà mái và gà con”, khắc họa lại các bức tranh thủy mặc được vẽ với màu sắc trang nhã thời kỳ Joseon có xuất hiện hoa, bướm, đá cảnh, gà mái và gà con.

Không chỉ thu hút bởi những hình ảnh sinh động, triển lãm còn mang đến cho người trẻ cách tiếp cận mới với nghệ thuật truyền thống. Sự kết hợp giữa những hình tượng dân gian và công nghệ trình chiếu tạo nên trải nghiệm khác biệt, khơi gợi sự tò mò và hứng thú khám phá văn hóa Hàn Quốc.

Cả gia đình đến xem và trải nghiệm tại triển lãm, chị Kiều My chia sẻ: "Tôi ấn tượng nhất với tác phẩm “Hổ thần bừng hứng khởi”, với cách thể hiện tác phẩm bằng công nghệ trình chiếu sinh động, dễ theo dõi và thu hút hơn. Trẻ em rất thích video về hổ và đã đứng xem khá lâu từ khi vào triển lãm".

Sự mới mẻ trong cách thể hiện tác phẩm của triển lãm đặc biệt thu hút các bạn nhỏ ngồi lại xem thước phim về văn hóa Hàn Quốc thay vì chỉ ngắm tranh đơn thuần.