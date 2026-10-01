Tranh của tác giả Việt về quá khứ chiến tranh 'chinh chiến' tại Singapore

Tác giả Lê Thế Lãm và tác phẩm đoạt giải đặc biệt "Sự sống, sự chết và đèn neon." (Ảnh: Ban tổ chức)

Sau 3 năm tổ chức, Giải thưởng UOB Painting of the Year (POY) tại Việt Nam lần thứ Tư, năm 2026 vừa trở lại để tìm kiếm những tác giả nổi bật mới.

Ngày 30/9, ban tổ chức đã trao tặng giải thưởng cho 8 tác giả và tác phẩm lần lượt tại 2 hạng mục Nghệ sỹ Thành danh và Nghệ sỹ Triển vọng. Trong đó giải thưởng cao nhất cuộc thi và hạng mục Nghệ sỹ Thành danh - "UOB Painting of the Year" trị giá 500 triệu đồng được trao cho Lê Thế Lãm (sinh năm 1989, Hà Tĩnh) với tác phẩm "Sự sống, sự chết và đèn neon."

Từ trải nghiệm đi thăm mộ phần người thân trong nghĩa trang liệt sỹ khi còn nhỏ, tác giả 8X đã khắc họa thành hình những suy ngẫm về sự hữu hạn của đời người, về những ký ức và mối liên hệ giữa người sống và người mất.

Ban giám khảo nhận định sáng tác sở hữu ngôn ngữ tạo hình độc đáo, giàu chiều sâu và khơi gợi nhiều suy tư, từ đó thể hiện sức sáng tạo và tính nguyên bản đang sinh sôi trong cộng đồng mỹ thuật và nghệ thuật Việt nói chung.

Nhà thiết kế Trọng Gia Nguyễn đánh giá tranh hội tụ nhiều phẩm chất đáng trân trọng ở một nghệ sỹ: "Tác phẩm cho thấy tinh thần dám thử nghiệm, dám bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc của hội họa, đồng thời vẫn truyền tải được một ý niệm nghệ thuật rõ ràng và thuyết phục."

Sau cuộc thi, ban tổ chức cho biết tranh của Lê Thế Lãm sẽ đại diện Việt Nam tranh tài cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan cho giải thưởng UOB POY khu vực Đông Nam Á năm 2026, dự kiến được công bố tại Singapore vào ngày 28/10 năm nay.

Để quảng bá tác giả nổi bật, loạt tranh thắng giải UOB POY Việt Nam 2026 sẽ được trưng bày tại Chillala House of Art (75 Xuân Thủy, phường An Khánh) Thành phố Hồ Chí Minh, mở cửa miễn phí từ ngày 2-13/10/2026./.

Một số tác phẩm nổi bật:

"Phần còn lại" của Nguyễn Đình Tiến, giải Vàng Hạng mục Nghệ sĩ thành danh, lấy cảm hứng từ chiếc áo của người cha quá cố. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

"Chờ" Tạ Thị Ánh Hồng, giải Bạc hạng mục Nghệ sĩ Thành danh, tái hiện một khung cảnh chờ đợi nặng nề ngoài phòng mổ bệnh viện. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

"Phía trước - 'chậm lại'" của Nguyễn Bá Đạt, Nghệ sĩ Triển vọng nhất của năm 2026 (giải cao nhất hạng mục Nghệ sỹ Triển vọng). Tranh thể hiện góc nhìn về sự rập khuôn, lối sống quán tính và tính vô diện của con người trong xã hội hiện đại. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

"Gội đầu" Trần Lâm Tuyết Nghi, giải Vàng hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng. Tác phẩm thành hình từ ám ảnh cá nhân của nghệ sỹ về mái tóc và gánh nặng chăm sóc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

"Generating..." của Trần Bích Thuyền, giải Bạc Hạng mục Nghệ sĩ Triển vọng. Tác phẩm truy vấn về cách mà tính công nghiệp hóa đã âm thầm định hình phương thức sản xuất, tiêu dùng và sinh sống của con người. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)