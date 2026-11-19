Ngày 18-11, tại phiên đấu giá của Sotheby's ở New York (Mỹ), bức tranh “Chataigniers en fleurs” (Những cây hạt dẻ nở hoa) của danh họa Vincent van Gogh được bán với giá 190,4 triệu USD.

Đây là mức giá kỷ lục mới đối với tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan, đồng thời là tác phẩm có giá bán cao nhất trong các phiên đấu giá kể từ đầu mùa đấu giá năm nay.

Bức tranh phong cảnh “Chataigniers en fleurs” (Những cây hạt dẻ nở hoa) của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh đã được bán với giá 190,4 triệu USD. Ảnh: scmp.com/Tin Tức

Sáng tác năm 1890 tại Auvers-sur-Oise (Pháp), bức tranh đã vượt xa kỷ lục trước đó của Van Gogh là 117,2 triệu USD. Mức giá này được xác lập vào tháng 11-2022 tại nhà đấu giá Christie's ở New York với tác phẩm “Orchard with Cypresses” (Vườn cây ăn quả với những cây bách), sáng tác năm 1888.

Trước khi được đưa ra đấu giá, “Chataigniers en fleurs” từng vướng tranh chấp liên quan đến lịch sử sở hữu. Năm 1909, nhà xuất bản người Đức Samuel Fischer mua bức tranh tại Paris. Đến năm 1936, gia đình ông bán tác phẩm trong bối cảnh Đức Quốc xã đang cầm quyền. Những người thừa kế cho rằng việc chuyển nhượng xuất phát từ những tổn thất tài chính mà gia đình phải gánh chịu dưới chế độ này.

Luật sư Gunnar Schnabel, đại diện pháp lý của những người thừa kế tại Berlin, từng đề nghị Sotheby's chứng minh bức tranh được bán theo đúng giá trị thị trường và gia đình Fischer vẫn có quyết định bán tác phẩm nếu không chịu những sức ép từ bối cảnh chính trị thời kỳ đó.

Năm 1975, gia đình Blaquier-Arrieta mua lại bức tranh và lưu giữ trong hơn nửa thế kỷ. Ngày 17-11, Sotheby's thông báo gia đình này đã đạt thỏa thuận với toàn bộ những người thừa kế hợp pháp của Hedwig và Samuel Fischer về việc bán tác phẩm.

Theo nhà đấu giá, những người thừa kế gia đình Fischer đánh giá cao quá trình đàm phán thiện chí, công bằng. Thỏa thuận không chỉ ghi nhận những tổn thất gia đình phải chịu trong thời kỳ Đức Quốc xã mà còn tôn vinh hành trình đòi công lý của Gisela Berman Fischer nhằm bảo vệ quyền lợi gia đình.