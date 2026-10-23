Tranh của danh họa Monet và tượng Hoàng đế La Mã lập kỷ lục về đấu giá

Theo nhà đấu giá Sotheby’s, mức giá trên đã bao gồm các khoản phí. “Iris” là tác phẩm khổ lớn, cao 1,6 m và rộng 1,8 m, được Monet sáng tác vào những năm cuối đời. Trước phiên đấu giá, bức tranh được định giá từ 22-30 triệu euro, mức cao nhất từng được đưa ra đối với một bức tranh đấu giá tại Pháp.

Điều đặc biệt là cho đến nay, công chúng chưa từng được tận mắt chiêm ngưỡng “Iris”. Trong nhiều năm, tác phẩm này được lưu giữ tại tư dinh của gia đình Schlumberger ở Paris và chỉ được giới nghệ thuật biết đến qua một bức ảnh đen trắng. Nhà sưu tập Jeanne Schlumberger (1889-1983) đã mua bức tranh trên từ gia đình Monet. Phiên đấu giá lần này cũng là lần đầu tiên tác phẩm được đưa ra giới thiệu trước công chúng.

Thị trường nghệ thuật Paris cùng ngày còn ghi nhận nhiều thương vụ đáng chú ý. Tại phiên đấu giá của Christie’s, 26 tác phẩm đã được bán với tổng giá trị 41,6 triệu euro. Hai bức tranh khác của Monet là “Bord des falaises à Pourville” (Bên vách đá ở Pourville) và “Trois pots de tulipes” (Ba bình hoa tulip) lần lượt đạt 12,7 triệu euro và 3,1 triệu euro. Một tác phẩm của Pierre-Auguste Renoir được bán với giá 5,8 triệu euro, trong khi một bức tranh của Pablo Picasso đạt mức giá 3 triệu euro.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Rome, một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch 2.000 năm tuổi có từ thời kỳ đầu của Đế chế La Mã vừa thiết lập kỷ lục thế giới mới cho dòng điêu khắc kinh điển cổ đại.

Tại phiên đấu giá Magnum Opus diễn ra ở nhà đấu giá Sotheby’s New York vào tối 21/10 (giờ địa phương), phần thân tượng giáp ngực của một hoàng đế La Mã đã được gõ búa với mức giá ấn định 34,3 triệu chỉ USD chỉ sau 14 phút. Kết quả này cao gấp gần 3 lần mức ước tính ban đầu, từ 8-12 triệu USD của Sotheby’s. Trước đó, kỷ lục thuộc về bức tượng đồng “Nữ thần Artemis và con hươu” được bán với giá 28,6 triệu USD vào năm 2007.

Tác phẩm vừa được bán có niên đại vào nửa đầu thế kỷ thứ nhất, thuộc thời kỳ Julio-Claudia. Theo giới chuyên môn, bức tượng này chạm khắc một hoàng đế La Mã, nhiều khả năng là Augustus, Tiberius hoặc Claudius. Tác phẩm mang kích thước lớn hơn người thật, với phần thân còn lại cao khoảng 110 cm, được tạc từ đá cẩm thạch lấy tại đảo Paros (Hy Lạp). Hoàng đế được thể hiện trong bộ giáp ngực chạm khắc tinh xảo nhằm truyền tải thông điệp về chiến công quân sự và sự ân sủng của thần linh.

Các nghiên cứu lịch sử cho thấy tượng ban đầu được đặt trong một ngôi đền ở khu vực thuộc Croatia ngày nay, nhằm nhắc nhở người dân ở nơi vừa bị chinh phục về sự hiện diện của Đế chế La Mã. Đối với người dân thời ấy, bộ giáp ngực mang tính biểu tượng chính trị sâu sắc, tương tự như kiệt tác “Augustus ở Prima Porta” nổi tiếng tại Rome.

Thân tượng trên được đánh giá là cực kỳ quý hiếm nhờ độ hoàn thiện cao, tình trạng bảo quản hoàn hảo và hồ sơ lai lịch tư nhân được ghi chép minh bạch kéo dài hơn 2 thế kỷ. Đây là trường hợp duy nhất thuộc loại này còn thuộc về sở hữu tư nhân và được xem là tác phẩm điêu khắc hoàng gia La Mã quan trọng nhất xuất hiện trên thị trường trong hơn 1 thập kỷ qua.

Đáng chú ý, mức giá 34,3 triệu USD cũng phản ánh đà tăng trưởng phi mã của thị trường cổ vật, khi vào năm 2010, chính tác phẩm này từng được Sotheby’s bán ra với giá 7,36 triệu USD.

Phiên đấu giá Magnum Opus khởi đầu cho chuỗi 4 phiên xả bán bộ sưu tập tư nhân ẩn danh gồm hơn 900 tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Riêng doanh thu từ tượng La Mã kể trên đã vượt qua tổng mức dự báo tối thiểu của toàn bộ phiên đấu giá buổi tối, góp phần tạo nên một đêm đấu giá "găng tay trắng" (100% lô hàng được bán hết) thành công. Hiện danh tính của chủ sở hữu mới vẫn được giữ kín.