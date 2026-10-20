Tránh chồng chéo trong kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch

Phân cấp kiểm tra phải gắn với trách nhiệm phối hợp

Góp ý về Điều 51 Luật Du lịch, được sửa đổi tại khoản 14 Điều 2 của dự thảo Luật, ĐBQH Nguyễn Thị Uyên Trang (Đồng Tháp) đồng tình với việc phân cấp nhiệm vụ kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch cho Bộ, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp xã theo từng phạm vi quản lý.

ĐBQH Nguyễn Thị Uyên Trang (Đồng Tháp) phát biểu.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, cùng với phân cấp cần có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, tránh tình trạng các đoàn kiểm tra có nội dung giao thoa, trùng lặp, gây tốn thời gian và nguồn lực của cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang đề nghị bổ sung khoản 4 Điều 51 nhằm phân định rõ trách nhiệm kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch, hạn chế trùng lặp về nội dung và phạm vi kiểm tra, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, đại biểu đề xuất quy định: “Việc kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch phải bảo đảm phân định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, hạn chế trùng lặp về nội dung và phạm vi kiểm tra; không làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp, chia sẻ và sử dụng kết quả kiểm tra theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết việc phối hợp và chia sẻ kết quả kiểm tra”.

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp dự thảo luận tại tổ

Cũng theo đại biểu, việc phân định trách nhiệm phải đi đôi với cơ chế phối hợp, chia sẻ và sử dụng kết quả kiểm tra giữa các cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, hạn chế những hoạt động kiểm tra trùng lặp không cần thiết, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch.

Làm rõ phạm vi tu bổ di tích khi chưa có quy hoạch

Đối với điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Di sản văn hóa, thuộc nội dung sửa đổi tại Điều 5 của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang bày tỏ thống nhất với quy định cho phép lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với di tích chưa có quy hoạch nhưng đã xuống cấp và đáp ứng các điều kiện luật định.

Theo đại biểu, quy định này tạo cơ sở pháp lý để địa phương chủ động, kịp thời bảo vệ các di tích đang xuống cấp, tránh tình trạng phải chờ lập quy hoạch trong khi di tích tiếp tục hư hỏng, có nguy cơ mất đi những giá trị lịch sử, văn hóa không thể phục hồi.

Toàn cảnh phiên thảo luận Tổ 10.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi trong trường hợp di tích chưa có quy hoạch. Theo đó, phạm vi thực hiện phải gắn với tình trạng xuống cấp đã được xác nhận, tránh cách hiểu quá rộng, đồng thời vẫn cho phép triển khai các hạng mục kỹ thuật cần thiết để bảo vệ di tích.

Cụ thể, đại biểu Nguyễn Thị Uyên Trang đề nghị nghiên cứu bổ sung vào cuối điểm b khoản 1 Điều 35 quy định: “Đối với trường hợp di tích chưa được lập quy hoạch, phạm vi dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi phải căn cứ vào tình trạng xuống cấp đã được xác nhận và yêu cầu bảo vệ di tích; bảo đảm thực hiện các hạng mục cần thiết để khắc phục tình trạng xuống cấp, bảo vệ an toàn và gìn giữ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích”.

Lý giải đề xuất này, đại biểu cho rằng, việc bổ sung nhằm làm rõ phạm vi áp dụng cơ chế ngoại lệ khi di tích chưa có quy hoạch, bảo đảm hoạt động tu bổ đáp ứng đúng yêu cầu bảo tồn, đồng thời không làm phát sinh thủ tục xác nhận mới.

Trên thực tế, ngoài nhu cầu tu bổ do xuống cấp, di tích còn được bảo quản, tu bổ, phục hồi nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch. Do đó, đại biểu đề nghị cần xác định rõ trường hợp được lập dự án khi chưa có quy hoạch là để xử lý tình trạng xuống cấp, bảo vệ di tích kịp thời; qua đó giúp địa phương áp dụng đúng quy định, đồng thời bảo đảm các yếu tố gốc cấu thành di tích được bảo vệ nghiêm ngặt.