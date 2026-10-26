Tránh chồng chéo trong bảo vệ công trình quốc phòng và công trình liên quan đến an ninh quốc gia

Phân định rõ phạm vi quản lý, bổ sung trách nhiệm phối hợp

Góp ý về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, ĐBQH Lương Đình Hưng nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật trong giai đoạn hiện nay; đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của cơ quan chủ trì soạn thảo, nhất là việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan Trung ương, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An) phát biểu.

Theo đại biểu, dự thảo Luật gồm 7 chương, 41 điều, đã thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời hoàn thiện pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo cũng hướng tới bảo đảm nguyên tắc hiến định về việc hạn chế quyền con người, quyền công dân khi áp dụng các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia phải được quy định bằng luật; khắc phục những hạn chế, bất cập trong xác định danh mục công trình, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ; phân công, phân cấp trách nhiệm giữa các lực lượng chức năng trong tổ chức thực hiện.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, đại biểu Lương Đình Hưng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của Bộ Quốc phòng về những vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng; đồng thời chỉnh lý khoản 2 Điều 1 theo hướng: "Luật này không điều chỉnh đối với các công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự”.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tham dự phiên thảo luận tổ

Lý giải đề xuất này, đại biểu cho rằng, công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc phạm vi quản lý chuyên biệt của Bộ Quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, phòng thủ quân sự; trong khi các công trình liên quan đến an ninh quốc gia thuộc trách nhiệm của cơ quan dân sự, doanh nghiệp và được bảo vệ bởi lực lượng Công an nhân dân.

Việc xác định rõ phạm vi điều chỉnh, loại trừ công trình quốc phòng và khu quân sự đã thuộc phạm vi điều chỉnh của luật chuyên ngành sẽ tránh chồng chéo với Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023, không để phát sinh xung đột, mâu thuẫn về thẩm quyền hoặc áp dụng pháp luật giữa lực lượng Công an và Quân đội trong thực tiễn.

Cùng với đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung một khoản tại Điều 39 về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với việc bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, với nội dung: "Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền có liên quan phối hợp bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nằm ở vùng biên giới, hải đảo, thềm lục địa; phối hợp kiểm soát không phận, chế áp thiết bị bay không người lái vi phạm vùng trời của công trình”.

Theo đại biểu, trên thực tế có những công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nằm trên địa bàn đặc thù nhưng không thuộc loại công trình quốc phòng, khu quân sự, như giàn khoan dầu khí, cáp quang trên biển hoặc các công trình quan trọng trong khu vực vành đai biên giới.

Vì vậy, việc bổ sung quy định về trách nhiệm phối hợp của Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm tính bao quát, đồng bộ trong quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia tại những khu vực đặc thù.

Đại biểu Lương Đình Hưng cũng đề nghị bổ sung một điều quy định về đối tượng áp dụng tại Chương I dự thảo Luật, nhằm xác định rõ phạm vi chủ thể chịu sự tác động, điều chỉnh của Luật; bảo đảm tính đầy đủ, chặt chẽ về kỹ thuật lập pháp và tạo cơ sở thống nhất trong tổ chức thi hành.

Đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ĐBQH Lương Đình Hưng thống nhất cao với sự cần thiết ban hành và các nội dung chủ yếu của dự thảo.

ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An) phát biểu tại tổ

Theo đại biểu, việc thi hành hai luật thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy một số thủ tục hành chính còn mất nhiều thời gian giải quyết, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Đại biểu Lương Đình Hưng đánh giá cao sự chuẩn bị khẩn trương, công phu, nghiêm túc của Bộ Công an trong thời gian ngắn; nhất là việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan Trung ương, địa phương, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Theo đại biểu, dự thảo Luật gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung 12 điều và bãi bỏ 7 khoản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tham dự phiên thảo luận tổ

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đã quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đại biểu cho rằng, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước thông suốt, linh hoạt, nhanh chóng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, các nội dung sửa đổi, bổ sung bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, quyền con người, quyền công dân và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Từ những căn cứ trên, đại biểu Lương Đình Hưng cho rằng, hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.