Tranh chấp với nhà cung cấp gây đình trệ hoạt động sản xuất máy bay Boeing 777

Biểu tượng hãng chế tạo máy bay Boeing. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tranh chấp về giá cả giữa Boeing và một nhà cung cấp linh kiện đã khiến hoạt động sản xuất máy bay chở hàng 777 của tập đoàn hàng không Mỹ đình trệ gần hai tháng, đồng thời gây gián đoạn dây chuyền sản xuất máy bay 767, bao gồm phiên bản chở hàng và máy bay tiếp dầu trên không KC-46.

Theo đơn khiếu nại Boeing nộp hồi tháng 8, nhà cung cấp Vaero có trụ sở tại bang Florida đã ngừng giao một bộ phận quan trọng của cánh máy bay, gọi là khung sườn mép sau (trailing-edge spar).

Việc thiếu linh kiện đã làm gián đoạn hoạt động tại nhà máy sản xuất cánh của Boeing ở Everett, bang Washington, nơi phục vụ các chương trình máy bay chở hàng Boeing 777 và Boeing 767. Boeing cho biết sự gián đoạn này gây thiệt hại lên tới 6,5 triệu USD mỗi ngày.

Trong đơn kiện, Boeing mô tả bộ phận nói trên là linh kiện không thể thiếu và cho biết Vaero là nhà cung cấp duy nhất. Theo ba nhân viên Boeing am hiểu vụ việc, hai bên đạt được thỏa thuận dàn xếp vào cuối tháng 9, song hoạt động sản xuất máy bay chở hàng 777 vẫn chưa được nối lại.

Đối với dòng 767, Boeing đã nhận được một số linh kiện sau khi hai bên đạt thỏa thuận, nhưng tình trạng thiếu hụt trước đó cũng ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Theo một nhân viên Boeing, do không có đủ linh kiện từ Vaero, hãng đã phải đưa hai máy bay chở hàng 777 đang lắp ráp dở dang ra khỏi dây chuyền lắp ráp cuối cùng. Dữ liệu từ công ty tư vấn hàng không IBA cho thấy một trong những máy bay này dự kiến được bàn giao cho FedEx.

Theo hai nguồn tin, Boeing đang tìm cách đưa hoạt động sản xuất khung sườn mép sau cánh máy bay vào nội bộ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài. Bộ phận này được sử dụng trong quá trình lắp ráp cánh của máy bay 767 và phiên bản 777 thế hệ hiện tại. Trong khi đó, dòng 777X không bị ảnh hưởng do sử dụng cánh làm từ vật liệu composite.

Vụ việc cho thấy những rủi ro trong chuỗi cung ứng của ngành hàng không vũ trụ, khi sự gián đoạn tại một nhà cung cấp duy nhất có thể ảnh hưởng đến nhiều chương trình sản xuất máy bay. Đối với Boeing, tình trạng này càng đáng chú ý trong bối cảnh các dòng máy bay chở hàng vẫn có nhu cầu trên thị trường.

Theo dữ liệu của IBA, từ đầu năm 2026 đến nay, Boeing đã bàn giao 21 máy bay chở hàng 777. Hai nhân viên Boeing cho biết hãng vẫn có một số máy bay đã được lắp ráp phần cánh trước khi xảy ra tranh chấp và có thể bàn giao trước cuối năm nay.

Vụ kiện giữa Boeing và Vaero từng được trang tin Law.com đưa tin hồi tháng 8. Tuy nhiên, thông tin về việc dây chuyền sản xuất máy bay chở hàng 777 bị đình trệ gần hai tháng chưa được công bố trước đó./.