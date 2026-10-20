Tranh chấp sau bán hàng: Quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ ra sao?

Những quyền lợi liên quan đến bảo hành, đổi trả và giải quyết khiếu nại đã được quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Quy định pháp luật đã rõ, nhưng để những quyền lợi này được thực hiện trên thực tế, người tiêu dùng cần biết cách phản ánh, cung cấp chứng cứ và tiếp cận các kênh hỗ trợ khi phát sinh tranh chấp. Từ yêu cầu đó, hệ thống tư vấn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước ngày càng phát huy vai trò quan trọng.

Thực hiện: Trần Khoa