Ngày 27/11, OpenAI đã kiện ngược Apple tại tòa án liên bang ở Bắc California (Mỹ), cáo buộc tập đoàn này có hành vi kinh doanh trái pháp luật và không công bằng.

Tranh chấp bắt đầu từ tháng 7/2026, khi Apple khởi kiện OpenAI cùng 2 cựu nhân viên của hãng, cáo buộc họ đánh cắp thông tin mật liên quan đến thiết bị để phục vụ phát triển sản phẩm AI. OpenAI bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho rằng một cựu nhân viên đã mang theo bí mật thương mại của công ty khi chuyển sang làm việc tại Apple.

Trong đơn kiện mới, OpenAI cáo buộc Apple khuyến khích nhân viên lưu trữ tài liệu công việc trên tài khoản iCloud và iMessage cá nhân, gây khó khăn trong việc phân biệt dữ liệu công ty với thông tin riêng tư. Công ty cho rằng việc Apple yêu cầu nhân viên nghỉ việc ngay khi họ thông báo chuyển sang đối thủ khiến việc phân loại dữ liệu không được thực hiện đầy đủ, từ đó dẫn đến những cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại.

Bác bỏ cáo buộc, người phát ngôn Apple khẳng định vụ kiện nhằm vào hành vi cố ý đánh cắp và sử dụng thông tin mật về công nghệ, quy trình và sản phẩm chưa công bố. Apple cho rằng đơn kiện ngược của OpenAI nhằm đánh lạc hướng dư luận, đồng thời yêu cầu công ty này ngừng sử dụng thông tin mật của hãng.

Apple cũng khẳng định có quy trình bảo vệ dữ liệu công việc, chưa tìm thấy bằng chứng OpenAI đánh cắp bí mật thương mại và sẵn sàng phối hợp xử lý nếu phát hiện dữ liệu của công ty trong hệ thống. OpenAI từ chối bình luận ngoài nội dung đơn kiện.

Tranh chấp diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh phát triển thiết bị tích hợp AI. OpenAI đang hợp tác với cựu Giám đốc thiết kế Apple để phát triển thiết bị cá nhân thế hệ mới, trong khi Apple nỗ lực cải tiến trợ lý ảo Siri và cạnh tranh với các đối thủ như Amazon, Meta và Google.

OpenAI cho rằng Apple khởi kiện nhằm gây sức ép cạnh tranh, đồng thời cáo buộc tập đoàn này tìm cách ngăn các nhà cung cấp hợp tác với mình. Cả hai bên đều đề nghị xét xử bằng bồi thẩm đoàn để giải quyết tranh chấp.