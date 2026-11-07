Tranh chấp lối đi ở Kim Trà: Cần xác định rõ hiện trạng để làm căn cứ giải quyết

Thửa đất của ông Lê Chí Long hiện không có lối vào.

Kiến nghị giải quyết lối đi vào thửa đất

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế nhận được đơn kiến nghị của ông Lê Chí Long, trú tại tổ dân phố Hương Toàn, phường Kim Trà, thành phố Huế, liên quan đến lối đi từ thửa đất của gia đình và hộ liền kề.

Theo đơn, ông Long sử dụng thửa đất số 399, tờ bản đồ số 6, diện tích 1.260m², được UBND huyện Hương Trà (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất hiện được xác định là thửa số 325, tờ bản đồ số 41, tại tổ dân phố Hương Toàn, phường Kim Trà.

Ông Long cho biết, trước đây thửa đất có đường đi thể hiện trên trích lục bản đồ địa chính ngày 3/10/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Trà (cũ). Tuy nhiên, theo ông Long, lối đi này đã bị san lấp khiến gia đình không còn đường đi ra đường công cộng. Ông Long đề nghị cơ quan chức năng xem xét xác lập lối đi qua thửa đất số 315, tờ bản đồ số 41, thuộc quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Võ Quang Thắng và bà Nguyễn Thị Tâm. Theo ông Long, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 18/6/2014 đối với thửa đất của gia đình ông Thắng thể hiện hai lối đi, trong đó có một lối đi phía bên phải dẫn vào thửa đất của gia đình ông.

“Vì không có lối đi vào nên gia đình không thể dựng nhà để ở; mong chính quyền địa phương sớm giải quyết nhu cầu chính đáng của gia đình trên cơ sở hợp lý, hợp tình”, ông Long kiến nghị.

Theo lãnh đạo phường Kim Trà, ngày 21/10/2026, địa phương đã tổ chức buổi làm việc với ông Lê Chí Long và ông Võ Quang Thắng để trao đổi, tìm hướng giải quyết. Tại đây, ông Long tiếp tục đề nghị xác lập lối đi ra đường công cộng. Trong khi đó, ông Thắng đề nghị phối hợp với các chủ sử dụng đất liền kề xác định chính xác mốc giới, ranh giới các thửa đất và phạm vi đường giao thông, đồng thời đo đạc lại hiện trạng trước khi xem xét phương án giải quyết.

Bà Trần Thị Ngọc Loan, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà cho biết, sau buổi làm việc, các bên bước đầu thống nhất hướng xử lý. Theo đó, ông Long sẽ tiến hành đo đạc, kiểm tra lại toàn bộ hiện trạng thửa đất của gia đình. Kết quả đo đạc sẽ là cơ sở để xác định ranh giới các thửa đất, vị trí lối đi liên quan và tiếp tục trao đổi, tìm hướng giải quyết phù hợp.

“UBND phường Kim Trà sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các hộ gia đình để làm rõ những nội dung còn vướng mắc, hướng đến giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên”, bà Loan cho biết.

Ý kiến tham vấn của luật sư

Theo Luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Văn phòng Luật sư Kỷ Nguyễn & Cộng sự, việc xác định ranh giới thửa đất cần căn cứ vào bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và các tài liệu liên quan theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, gia đình cần cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính, trích lục hoặc mảnh trích đo địa chính, biên bản đo đạc cùng các tài liệu liên quan để xác định nguồn gốc, diện tích và ranh giới thửa đất.

Đối với lối đi qua bất động sản liền kề, Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc, không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi hợp lý. Vị trí, chiều rộng, chiều dài lối đi cần bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với bất động sản có mở lối đi. Các bên có thể thỏa thuận về lối đi và mức bồi thường, nếu có.

Từ những căn cứ này, Luật sư Nguyễn Văn Kỷ đề xuất gia đình ông Long nên thỏa thuận với các hộ liền kề về ranh giới thửa đất và lối đi. Nếu đạt được thống nhất, các bên cần lập văn bản thỏa thuận có chữ ký để làm căn cứ cho cơ quan đăng ký đất đai xem xét, chỉnh lý hồ sơ và giải quyết thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên không thống nhất, việc hòa giải tại UBND cấp xã nơi có đất được thực hiện theo khoản 2 Điều 235 Luật Đất đai năm 2024. Nếu hòa giải không thành, do các thửa đất liên quan đều đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các bên có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo Điều 236 của luật này.