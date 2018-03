Tranh chấp làm ăn, người nước ngoài bị đánh ngất xỉu

Đang ở trụ sở công ty, anh Xie Xian Ping bị 3 thanh niên mang theo tuýp sắt xông vào đánh ngất xỉu.

Cảnh hỗn chiến ở nhà khách bưu điện Khánh Hòa Nhóm thanh niên cầm tuýp sắt xông vào đánh nhóm người Trung Quốc.

Sáng 21/3, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang thụ lý vụ người Trung Quốc bị đánh đến ngất xỉu xảy ra trên địa bàn.

Theo anh Xie Xian Ping (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đêm 11/3 trong lúc anh đang ở tại nhà khách bưu điện (số 2, Lê Lợi, phường Xương Huân), có 3 người bất ngờ xông vào dùng tuýp sắt đuổi đánh anh và bạn.

“Họ không hỏi, không hù dọa mà xông vào đánh tôi tới tấp. Lúc sau, 2 người khác cũng bị đuổi đánh”, anh Xie Xian Ping kể và nói thêm: “Họ quá hung hăng, chống trả được một lúc tôi bị đánh gục. Chúng tôi không chống đỡ nổi”.

Anh Xie Xian Ping bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Ảnh: An Bình.

Anh Xie Xian Ping là nhân viên điều hành xe chở khách của công ty Đ.L., chuyên về dịch vụ lữ hành. Nơi xảy ra vụ việc chính là trụ sở của công ty này.

Theo đại diện của công ty Đ.L., sau khi sự việc xảy ra, phía công ty đã báo cáo sự việc lên Công an phường Xương Huân. “Đến nay đã 10 ngày, chúng tôi chưa nhận được câu trả lời của công an, nên anh Xie Xian Ping yêu cầu công ty gửi đơn cầu cứu lên Công an tỉnh Khánh Hòa nhờ can thiệp”, vị đại diện này nói.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP Nha Trang cho biết vụ việc đang được điều tra.

Phường Xương Huân, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

An Bình