Tranh chấp Dự án The Mark: HDTC 'bày trò' làm khó nhà đầu tư Hàn Quốc?

Theo phản ánh, dù đã thoái vốn nhưng HDTC lại bất ngờ quay lại 'bày trò' tranh chấp vô lý khiến Dự án The Mark của VK Housing phải tạm dừng.

Trước đó, năm 2007, Dự án The Mark được UBND TP HCM giao cho chủ đầu tư là Công ty TNHH Quy hoạch và Phát triển nhà Việt Nam - Hàn Quốc (VK Housing).

Theo đó, VK Housing là liên doanh giữa ba bên, gồm Công ty Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) cùng 2 Công ty Hàn Quốc là Công ty P&D Korea Co., Ltd (P&D) và Công ty Lucky Việt Nam Construction Co., Ltd (LVC).

Lúc này, HDTC đã sử dụng quỹ đất của mình (hiện chính là phần đất đang dùng để thực hiện Dự án The Mark) để đổi lấy 20% cổ phần của VK Housing; 80% số cổ phần còn lại do phía P&D và LVC nắm giữ.

Sau đó, đó phía P&D và LVC gặp khó khăn về tài chính nên đã chuyển nhượng toàn bộ 80% cổ phần sở hữu tại VK Housing cho Daewoo Star Birdge (DWS).

Cụ thể, ngày 21/4/2016, VK Housing được Sở KH&ĐT TP HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305339044, với nội dung điều chỉnh nhà đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư mới là DWS sẽ thay thế cho hai nhà đầu tư cũ là P&D và LVC tiếp tục đầu tư thực hiên Dự án The Mark.

Dự án The Mark của VK Housing phải tạm dừng do vướng phải tranh chấp với HDTC.

Tháng 11/2014, do cơ cấu lại việc tổ chức kinh doanh nên HDTC đã quyết định kế hoạch thoái 20% số vốn đang nắm giữ tại VK Housing.

Theo đại diện phía VK Housing cho hay, lúc này đơn vị đầu tư mới là DWS đã hoàn tất việc chi trả tiền giá trị 20% cổ phần (giá trị 20% cổ phần được quy đổi bằng giá trị hiện tại của khu đất dự án The Mark mà trước đấy HDTC đã dùng để góp vốn vào VK Housing) cho phía HDTC.

Theo đó, suốt từ khi thoái vốn đến khi cổ phẩn hóa vào tháng 4/2016, HDTC không hề đề cập tới bất cứ vấn đề gì liên quan đến Dự án The Mark.

Đến năm 4/2016, HDTC đã tiến hành cổ phần hóa. Khi đó, ông Đinh Trường Chinh mua được phần lớn cổ phần và trở thành Chủ tịch HĐQT mới của HDTC.

Ngay sau khi ông Đinh Trường Chinh lên lắm quyền, HDTC bất ngờ liên tiếp có các văn bản kiến nghị, rồi khởi kiện yêu cầu UBND TP HCM và Sở KH-ĐT thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp của VK Housing.

Chưa đừng lại, phía HDTC còn xin được giao lại Dự án The Mark cho HDTC làm chủ đầu tư và tiến hành triển khai dự án. Từ đó đến nay, Dự án The Mark dính vào tranh chấp phải tạm ngưng không thể tiếp tục triển khai.

Vụ tranh chấp góp vốn giữa HDTC và VK Housing đã được TAND TP HCM thụ lý giải quyết.

Thế nhưng, theo đại diện VK Housing cho biết, dù TAND TP HCM chưa xét xử vụ việc nhưng đã có 3 lần ra quyết định liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với khu đất thực hiện Dự án trên.

Đáng nói hơn, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố đã có ít nhất 2 lần tiến hành cưỡng chế, yêu cầu VK Housing giao đất cho HDTC quản lý theo yêu cầu của HDTC. Tuy nhiên, vụ việc bất thành vì chưa có ý kiến thống nhất liên quan đến vụ việc.

Theo đó, khi mọi việc vẫn còn trong vòng nghi vấn, thì Cục THADS Thành phố đã có ít nhất 2 lần tiến hành cưỡng chế, yêu cầu VK Housing giao đất cho HDTC quản lý theo yêu cầu của HDTC.

Mới đây, Cục THADS Thành phố tiếp tục thông báo buộc VK Housing giao đất cho HDTC theo nguyện vọng của công ty này vào ngày 29/3.

Chia sẻ quan đểm về vụ tranh chấp nêu trên, Luật sư Nguyễn Thanh Biên – Luật sư Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, nếu trong trường hợp đã thoái vốn, nghĩa là không còn quyền và nghĩa vụ liên quan thì không thể nào tiến hành tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến dự án được. Như vậy là trái quy định pháp luật.

Thêm nữa, TAND TP.HCM thụ lý vụ án tranh chấp góp vốn liên doanh giữa 2 doanh nghiệp chứ không phải thụ lý vụ án tranh chấp dự án. Vì thế, không thể ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với phần tài sản và các phần liên quan đến dự án.

Theo ông Jessey Torng, Phó Tổng Giám đốc VK Housing cho hay, tại thời điểm HDTC thoái vốn khỏi VK Housing thì việc kinh doanh và đầu tư Dự án The Mark gặp thua lỗ. Nhà đầu tư mới là DWS đã phải bỏ 20 triệu USD thanh toán toàn bộ giá trị thương quyền của khu đất thuộc sở hữu của HDTC trước đó. Ngoài ra, DWS cũng gánh luôn khoảng nợ thua lỗ của HDTC tại liên doanh.

Đại diện VK Housing bức xúc cho biết, thực tế HDTC đang "bày trò" làm khó doanh nghiệp Hàn Quốc VK Housing nhằm "chiếm lại khu đất.

Nguyễn Hiếu