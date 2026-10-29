Tranh chấp đất đai, cháu vung dao rựa chém dì ruột

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hòa (SN 2001, trú tại thôn Sơn Phố, xã Hương Sơn) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra ban đầu, sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai của gia đình vào sáng ngày 06/9 tại nhà ông Trần Xuân Q. (thôn Sơn Phố, xã Hương Sơn). Trong lúc cán bộ địa chính đến đo đạc đất, giữa Lê Quang Hòa (cháu ngoại ông Q.) và chị Trần Thị Y. (SN 1973, dì ruột Hòa) đã xảy ra cãi vã liên quan đến diện tích phân chia.

Lê Quang Hòa tại cơ quan Công an.

Khi mọi người vào phòng khách bàn bạc, Hòa đứng phía sau lao vào đạp mạnh vào hông chị Y. Chưa dừng lại, Hòa tiếp tục chạy ra sân lấy dao rựa dài 71 cm đã thủ sẵn từ trước. Bất chấp sự ôm giữ, can ngăn của mẹ ruột và vợ, Hòa hung hãn vung dao chém một nhát từ trên xuống trúng vào vùng 1/3 dưới cánh tay bên phải của chị Y.

Nạn nhân sau đó phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.

Liên quan đến vụ án, do tỷ lệ thương tích là 2% và bị hại có đơn bãi nại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 8 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự kết luận con dao rựa Hòa sử dụng thuộc "Danh mục dao có tính sát thương cao". Chiếu theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15, loại dao này khi sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật sẽ được xác định là vũ khí quân dụng. Do đó, hành vi của Lê Quang Hòa đã cấu thành tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trên cơ sở đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật.