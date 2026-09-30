Tranh cãi xung quanh quảng cáo ủng hộ ông Trump bằng tiền ngân sách gần 1,5 triệu USD

Tổng thống Donald Trump

Theo công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, chi phí phát sóng 3 quảng cáo đã vượt 1,4 triệu USD và đang tiến gần mức 1,5 triệu USD.

Số tiền thực tế có thể cao hơn, tùy thuộc cách các đài truyền hình phân loại và tính phí quảng cáo.

Quảng cáo đầu tiên quảng bá đợt cắt giảm thuế lớn nhất lịch sử, phục hồi ngành sản xuất Mỹ và bảo vệ lực lượng cảnh sát.

Quảng cáo thứ hai trình chiếu hình ảnh núi Rushmore cùng phát biểu của ông Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Quảng cáo thứ ba gần giống nội dung từng được sử dụng trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, với hình ảnh nhà lãnh đạo Mỹ bước dọc hành lang và cảnh báo về “trận chiến cuối cùng” chống lại các lực lượng mà ông gọi là “những kẻ hiếu chiến”.

Cả 3 quảng cáo đều kết thúc bằng dòng chữ cho biết chi phí do Chính phủ Mỹ thanh toán.

Nhà Trắng khẳng định đây là những tuyên truyền phục vụ công chúng, không phải quảng cáo tranh cử, vì ông Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 và nội dung không kêu gọi cử tri thực hiện hành động chính trị cụ thể.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng 3 quảng cáo có thể vi phạm quy định cấm sử dụng ngân sách được Quốc hội phân bổ cho hoạt động “tuyên truyền hoặc quảng bá”, cũng như những giới hạn đối với hoạt động chính trị mang tính đảng phái của nhân viên chính phủ.

Theo họ, các quảng cáo không hướng dẫn công chúng tiếp cận một chương trình hay dịch vụ cụ thể nên khác với tuyên truyền công ích truyền thống.

Sự phản đối còn xuất hiện trong nội bộ đảng Cộng hòa. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho rằng các quảng cáo không nên được thanh toán bằng tiền thuế.

Các nghị sĩ Dân chủ trong những ủy ban phân bổ ngân sách của Quốc hội đã yêu cầu Nhà Trắng ngừng phát sóng quảng cáo, đồng thời công khai cơ quan chi trả, nguồn kinh phí và tổng số tiền đã sử dụng.

Theo AP