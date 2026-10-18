Tranh cãi về quy định nhử mồi gấu tại Mỹ

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Khôi phục phương pháp săn gấu tranh cãi bằng thực phẩm

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/10 đã công bố quy định khôi phục phương pháp săn bắt vốn bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden cấm vào năm 2024 trên hàng triệu hecta vùng hoang dã tại bang Alaska.

Quy định mới từ Cục Công viên Quốc gia Mỹ áp dụng cho việc sử dụng các loại thực phẩm giàu calo, có mùi mạnh như bánh ngọt, bánh mỳ ngọt, thịt thừa hoặc xác cá để dụ gấu từ khoảng cách nhiều km. Bên cạnh đó, quy định cũng thực hiện một số điều chỉnh nhỏ đối với các hạn chế về săn bắn, đánh bắt cá và đặt bẫy tại các công viên và khu bảo tồn quốc gia trên khắp bang Alaska.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum khẳng định các thay đổi này tôn trọng nguyện vọng của chính quyền và người dân địa phương, trao cho người dân bang Alaska tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các quyết định ảnh hưởng đến đất đai, động vật hoang dã và truyền thống của họ, đồng thời đảm bảo Cục Công viên Quốc gia Mỹ tiếp tục bảo vệ tài nguyên cho các thế hệ tương lai.

Hiện có 12 trong số 33 bang của Mỹ có mùa săn gấu đen cho phép dụ gấu bằng thực phẩm của con người dưới những điều kiện nhất định. Tại bang Alaska, hoạt động này được phép trên đất của bang và tư nhân, nhưng bị cấm trên hầu hết phần đất liên bang - vốn chiếm khoảng 60% tổng diện tích của bang.

Phản ứng từ các tổ chức bảo vệ động vật

Quyết định mới lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà hoạt động bảo vệ động vật. Chủ tịch tổ chức Thế giới Vị nhân đạo vì Động vật Kitty Block nhận định việc dùng thực phẩm để dụ gấu vào tầm bắn là chính sách không thể bào chữa. Ông Kitty Block cảnh báo phương pháp này sẽ khiến gấu quen với thức ăn của con người, gia tăng nguy cơ đe dọa sự an toàn của người đi bộ đường dài và cắm trại, đồng thời cho biết tổ chức đang xem xét các lựa chọn pháp lý để khiếu nại quy định lên tòa án liên bang.

Ngược lại, Giám đốc điều hành tổ chức Quyền thợ săn Safari Club International W. Laird Hamberlin hoan nghênh quy định mới khi tôn trọng vai trò của bang Alaska trong quản lý động vật hoang dã và loại bỏ các hạn chế chồng chéo.

Cuộc chiến pháp lý và chính trị kéo dài qua nhiều thời kỳ tổng thống

Tranh cãi về việc cho phép dụ gấu tại bang Alaska đã kéo dài hơn một thập kỷ qua các thời kỳ tổng thống Mỹ. Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên cấm hoạt động này vào năm 2015 trước khi bị bãi bỏ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đến năm 2024, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden khôi phục lệnh cấm dựa trên khảo sát 26 trong số 28 nhà sinh học động vật hoang dã cho rằng việc dụ thức ăn sẽ làm gấu gắn liền con người với nguồn thực phẩm. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chỉ đạo xem xét lại chính sách này, khẳng định tin tưởng vào kinh nghiệm thực tiễn nhiều thập kỷ của quan chức bang Alaska hơn là các dự đoán lý thuyết.

Quy định mới được đưa ra chỉ 18 ngày trước đợt bầu cử Thượng viện Mỹ đầy gay cấn tại bang Alaska giữa Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Dan Sullivan và Ứng cử viên đảng Dân chủ Mary Peltola. Dự kiến văn bản sẽ được đăng tải trên Công báo Liên bang vào ngày 19/10 và chính thức có hiệu lực sau 30 ngày.