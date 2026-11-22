Ảnh: The Guardan.

Theo The Guardian, thư viện Anh đang vấp phải làn sóng phẫn nộ vì kế hoạch chuyển giao 3 phòng đọc công cộng cho một công ty tư nhân nhằm “tái sử dụng” thành các không gian kinh doanh cho thuê.

Bước ngoặt chính sách của thư viện Anh

Thư viện dự định đóng cửa 3 trong số 11 phòng đọc hiện có, bao gồm các phòng dành cho lĩnh vực khoa học và khoa học xã hội, để chuyển đổi thành “không gian làm việc linh hoạt” do tư nhân vận hành.

Một phát ngôn viên của thư viện chia sẻ với tạp chí Arts Professional rằng việc chuyển đổi công năng 3 phòng đọc là một phần trong kế hoạch kéo dài 6 năm, nhằm giúp họ “có nền tảng tài chính bền vững hơn và đảm bảo duy trì khả năng tiếp cận của công chúng”.

Là một trong những thư viện nghiên cứu quan trọng nhất thế giới, Thư viện Anh lưu giữ hơn 150 triệu tài liệu, trong đó có một bản sao của Đại Hiến chương (Magna Carta). Đây cũng là nơi nhiều nhà khoa học đã từng đến nghiên cứu, trong đó có Charles Darwin.

Theo ước tính, kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 20% trong tổng số hơn 1.400 bàn đọc tại cơ sở St Pancras. Thư viện khẳng định: “Doanh thu từ các không gian làm việc linh hoạt mới sẽ đóng góp quan trọng vào việc duy trì các dịch vụ cốt lõi của thư viện”.

Trên trang web của mình, thư viện Anh ghi nhận “nhu cầu rất lớn tại London về không gian làm việc chất lượng cao”, đồng thời cho biết họ đang “gặp thâm hụt tài chính”. Thư viện nêu rõ: “Năm nay, chúng tôi dự kiến chi tiêu vượt tổng thu nhập khoảng 7 triệu bảng Anh… Trong khi đó, thói quen nghiên cứu đã thay đổi. Khi nhu cầu trực tuyến tăng lên, số lượt người đến trực tiếp các phòng đọc cũng giảm đi”.

Thư viện Anh cho rằng lượng người dùng phòng đọc của họ đã giảm đi. Ảnh: iStock.

Người phát ngôn thư viện Anh cũng cho biết, phân tích về mức độ sử dụng tại các phòng đọc cho thấy số lượt độc giả đến thư viện trong năm ngoái là 162.000 lượt, giảm đáng kể so với gần 400.000 lượt cách đây 10 năm.

"Cách mọi người sử dụng thư viện và cách họ tiếp thu kiến thức đang thay đổi. Nếu chúng ta không phát triển, hậu quả lâu dài sẽ nghiêm trọng hơn: cắt giảm sâu hơn, giảm đi các dịch vụ miễn phí và mất thêm việc làm", thư viện Anh cho biết.

Tư nhân hóa và phục vụ dịch vụ công?

Rất nhiều người không ủng hộ các kế hoạch này.Theo tạp chí Arts Professional, bản kiến nghị yêu cầu dừng việc “tư nhân hóa” thư viện Anh đã thu hút hơn 17.000 chữ ký.

Bản kiến nghị này do Công đoàn đại diện cho người lao động của thư viện khởi xướng, với lập luận rằng việc chuyển đổi 3 phòng đọc sẽ đe dọa đội ngũ nhân viên, ảnh hưởng đến việc làm và có nguy cơ dẫn đến việc cắt giảm nhân sự.

Các học giả và nhà nghiên cứu cũng bày tỏ sự lo ngại. Tiến sĩ Harvey G Cohen, giảng viên cao cấp chuyên ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Đại học King’s College London, chia sẻ với tờ Metro rằng: “Việc loại bỏ các phòng đọc để phục vụ mục đích kinh doanh đối với tôi thật điên rồ. Nếu dạo quanh trung tâm London, bạn sẽ thấy có rất nhiều không gian làm việc chung khác sẵn sàng để mọi người sử dụng”.

Georgy Kantor, phó giáo sư ngành lịch sử cổ đại tại Đại học Oxford, đã viết trên nền tảng X: “Điều này thực sự tồi tệ. Lỗi thuộc về chính phủ khi để một cơ quan quốc gia rơi vào tình trạng gần như phá sản chỉ vì một vụ tấn công mạng”.

Vào tháng 10/2023, Thư viện Anh đã trải qua một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng làm tê liệt trang web và phần lớn các dịch vụ trực tuyến. Quá trình khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục, trong đó chi phí đầu tư vào công nghệ đã tăng từ 700.000 bảng Anh trong giai đoạn 2024/2025 lên 4,2 triệu bảng Anh trong giai đoạn 2025/2026.

Cuối năm ngoái, các nhân viên thư viện cũng đã đình công vì vấn đề tiền lương. Họ cho rằng những hệ lụy kéo dài từ cuộc tấn công mạng đã gây áp lực công việc quá mức lên họ.

Trong khi đó, Tiến sĩ Cohen tin rằng việc loại bỏ các phòng đọc, đặc biệt là phòng dành cho các lĩnh vực khoa học và khoa học xã hội, chính là sự xúc phạm đối với chính các ngành học này.

“Chúng ta phải đảm bảo rằng nước Anh vẫn tiếp tục là một trong những quốc gia hàng đầu về nghiên cứu. Việc tước đi không gian này chỉ để giới doanh nhân có chỗ thực hiện các cuộc gọi công việc là điều thật đáng buồn”, ông cho hay.