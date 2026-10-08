Tranh cãi tình huống xe SUV nháy đèn rồi tông thẳng vào đầu xe con đang vượt

Theo hình ảnh từ camera hành trình được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào tối 1/10. Chiếc ô tô có camera hành trình (dạng SUV hoặc bán tải) đang di chuyển trên tuyến đường gồm 2 làn xe, mỗi làn dành cho một chiều.

Khi xe này đang đi tới, một chiếc sedan từ hướng đối diện bất ngờ vượt lên, chiếm phần lớn làn đường đối diện. Thấy vậy, tài xế xe gắn camera liên tục nháy đèn pha để cảnh báo. Tuy nhiên, thay vì giảm tốc độ hoặc chủ động tránh va chạm, chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển và xảy ra cú tông trực diện với ô tô đang vượt.

Xem video:

Ngay sau khi video xuất hiện, tình huống va chạm trên đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Một luồng ý kiến cho rằng lỗi xuất phát từ chiếc sedan. Khi vượt xe, tài xế phải bảo đảm điều kiện an toàn và không được chiếm phần đường của xe chạy ngược chiều đến mức gây nguy hiểm. Việc chiếc sedan vượt lên trong khi không đủ khoảng trống khiến hai xe rơi vào tình thế đối đầu là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Theo những ý kiến này, tài xế xe có camera nháy đèn liên tục là để cảnh báo xe đối diện, đồng thời “dằn mặt” người vượt ẩu. Theo quan điểm này, nếu chiếc sedan không vượt sai thì va chạm đã không xảy ra.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến khác lại cho rằng cách xử lý của tài xế xe có camera cũng đáng bị lên án. Thay vì giảm tốc độ để tránh tai nạn, tài xế dường như vẫn giữ hướng di chuyển và tốc độ, thậm chí liên tục nháy đèn pha vào xe đối diện.

Theo nhiều tài xế, nếu cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe cố ý duy trì hướng chạy để đâm vào phương tiện đang vượt, hành vi này sẽ được xem xét ở góc độ khác, không đơn thuần là một tình huống xe nào sai thì xe đó chịu.

Bởi trong giao thông, việc phương tiện khác mắc lỗi không đồng nghĩa người đi đúng được phép chủ động tạo ra một vụ va chạm nếu vẫn có khả năng phòng tránh.

Luật quy định thế nào khi gặp xe vượt lấn làn?

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải chấp hành các quy tắc về phần đường, làn đường, chuyển hướng, vượt xe và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện khác.

Đối với hành vi vượt xe, Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định xe xin vượt phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi; chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt và xe phía trước không có tín hiệu vượt xe khác, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện an toàn khác.

Luật cũng quy định khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Trong tình huống trên, nếu chiếc sedan thực sự vượt khi không bảo đảm điều kiện, lấn sang phần đường của xe đi ngược chiều và gây nguy hiểm, người điều khiển sedan có thể bị xác định là bên thực hiện hành vi vi phạm quy tắc vượt xe.

Tuy nhiên, trách nhiệm không mặc nhiên chấm dứt ở đó.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng đặt ra nguyên tắc người tham gia giao thông phải chấp hành quy tắc giao thông, giữ khoảng cách an toàn và chủ động phòng ngừa nguy hiểm. Khi phát hiện phương tiện đối diện đang lấn sang phần đường của mình, người lái xe cần xử lý để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều kiện thực tế cho phép.

Do đó, việc liên tục nháy đèn để cảnh báo xe đối diện không phải là hành vi sai bởi đây có thể được xem là một cách phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Nhưng nếu tài xế cố tình sử dụng đèn gây chói mắt hoặc cố ý điều khiển xe đâm vào phương tiện khác, bản chất vụ việc sẽ hoàn toàn khác.

Vì vậy, trong những tình huống đối đầu bất ngờ như video trên, việc xác định lỗi cần dựa vào toàn bộ diễn biến, vị trí phương tiện, tốc độ, khoảng cách, tín hiệu cảnh báo và khả năng tránh va chạm của từng tài xế, thay vì chỉ nhìn vào khoảnh khắc hai xe va chạm.

Nếu có dấu hiệu một bên cố tình tạo ra va chạm, cơ quan chức năng cũng cần xem xét yếu tố lỗi và ý thức chủ quan của người điều khiển, thay vì đơn giản kết luận đây là một vụ tai nạn do “vượt ẩu”.

Với người lái xe, bài học quan trọng nhất từ tình huống này là đúng làn chưa đồng nghĩa được quyền bỏ qua nguy hiểm. Khi gặp xe đối diện vượt lấn sang phần đường của mình, ưu tiên hàng đầu vẫn là giảm tốc độ, chủ động tạo khoảng trống và tránh va chạm nếu có thể. Một vài giây nhường đường có thể giúp tránh được hậu quả rất lớn.

Nguồn video: Nguyễn Trinh/Oto+

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