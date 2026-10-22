Tranh cãi tình huống xe quay đầu suýt lao vào xe đi thẳng: Ai phải nhường đường?

Sáng nay (22/10), đoạn video ghi lại tình huống một chiếc ô tô SUV đô thị biển vàng quay đầu, suýt va chạm với xe SUV lớn cỡ C màu trắng, gắn biển trắng đang đi thẳng trên một tuyến đường ở Hà Nội được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng lái xe.

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Trên mạng xã hội OFFB đã ghi nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều liên quan đến tình huống này.

Số đông ý kiến cho rằng, chiếc xe biển vàng đã quay đầu quá rộng, chiếm tới 3 làn đường, khiến các phương tiện đang lưu thông theo chiều đi thẳng bị "cắt mặt". Theo quan điểm này, xe biển trắng đang đi thẳng không có lý do bắt buộc phải nhường đường cho xe quay đầu thiếu an toàn.

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng làn đường bên phải còn đủ rộng và bảo đảm an toàn, trong khi lượng xe quay đầu rất đông. Do đó tài xế xe biển trắng hoàn toàn có thể chủ động chuyển làn hoặc đi chậm lại để tránh va chạm, thay vì tiếp tục di chuyển kiểu "cố đấm ăn xôi", dẫn đến nguy cơ va chạm.

Vậy trong tình huống này, xe nào phải nhường đường và trách nhiệm thuộc về ai?

Theo Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ. Tín hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay phải sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng.

Quy định cũng yêu cầu người chuyển hướng nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ và xe đi ngược chiều. Đáng chú ý, việc bật xi-nhan không đồng nghĩa với việc phương tiện được mặc nhiên chuyển hướng nếu chưa bảo đảm an toàn.

Do đó, nếu chiếc xe biển vàng quay đầu quá rộng, không chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ và lấn chiếm nhiều làn đường và khiến xe đi thẳng phải phanh gấp hoặc đánh lái để tránh va chạm, hành vi này cần được xem xét về mức độ an toàn và việc chấp hành quy định khi chuyển hướng nếu xảy ra va chạm.

Ở chiều ngược lại, tài xế xe đi thẳng cũng có trách nhiệm quan sát, giữ khoảng cách an toàn và làm chủ tốc độ. Khi phát hiện nguy cơ va chạm, việc giảm tốc hoặc chuyển làn nếu đủ điều kiện an toàn là cách xử lý cần thiết để phòng ngừa tai nạn.

Tuy nhiên, không thể mặc nhiên cho rằng xe biển trắng có lỗi chỉ vì không chuyển sang làn bên phải. Việc chuyển làn còn phụ thuộc vào vạch kẻ đường, biển báo, tình hình phương tiện xung quanh và khoảng trống thực tế. Nếu việc chuyển làn không an toàn, tài xế không nên đánh lái đột ngột để tránh một nguy cơ nhưng lại tạo ra nguy cơ khác.

Theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông có thể bị xử phạt 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên GPLX.

Từ tình huống trên, có thể thấy việc xác định trách nhiệm cần căn cứ vào toàn bộ diễn biến, vị trí các phương tiện, tín hiệu giao thông và điều kiện lưu thông thực tế, thay vì chỉ nhìn vào việc một xe quay đầu còn xe kia đi thẳng.

Với tài xế quay đầu, cần chọn vị trí được phép, quan sát kỹ và chỉ thực hiện thao tác khi đủ khoảng trống, tránh chiếm dụng nhiều làn đường hoặc buộc phương tiện khác phải xử lý khẩn cấp. Với tài xế đi thẳng, cần chủ động giảm tốc, giữ khoảng cách và sẵn sàng xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Trên thực tế, quyền ưu tiên hay đúng luật không thể thay thế tinh thần phòng ngừa tai nạn. Chỉ một thao tác thiếu quan sát hoặc một quyết định xử lý chậm trong tích tắc cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn video: Tạ Hoàng Long/OFFB

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