Trong bối cảnh nảy sinh bất đồng liên quan đến hiệp định thương mại giữa Ấn Độ và Anh, Ấn Độ áp dụng mức thuế và phí thực tế lên tới 162,5% đối với rượu Scotch nhập khẩu số lượng lớn từ Anh.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện (CETA) giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh bắt đầu thực thi từ tháng 7/2026, cắt giảm một nửa thuế suất đối với rượu Scotch xuống 75%.

Cả phía Anh và các doanh nghiệp đều từng ca ngợi đây là một thắng lợi lớn cho những tập đoàn như Pernod Ricard và Diageo, các đơn vị nhập khẩu rượu Scotch số lượng lớn để pha chế thành những loại đồ uống phổ biến tại thị trường trị giá 65 tỷ USD của Ấn Độ.

Tuy nhiên, trong bất đồng lớn đầu tiên liên quan đến hiệp định này, các cơ quan điều tra Ấn Độ cho rằng các doanh nghiệp đã khai báo sai mã hải quan để hưởng mức thuế ưu đãi thấp hơn khi nhập khẩu rượu Scotch cô đặc, vốn được coi là nguyên liệu để sản xuất các loại đồ uống như rượu whisky pha trộn.

Các nhà điều tra Ấn Độ lập luận rằng, kể từ tháng 5/2026, các mặt hàng nhập khẩu này phải được xếp vào một mã hải quan mới dành cho “chế phẩm đồ uống có cồn hỗn hợp” vốn chịu mức thuế 150%. Theo một tài liệu chính phủ cùng với thông tin từ các nguồn tin bao gồm các giám đốc điều hành trong ngành và cơ quan hải quan, khi cộng thêm thuế tiêu thụ, tổng mức thuế và phí phải nộp lên tới 162,5%.

Trong khi tình trạng bế tắc vẫn tiếp diễn, hàng nghìn lít rượu Scotch số lượng lớn chứa trong hơn 80 container thuộc sở hữu của Pernod, Diageo và Bacardi hiện đang bị mắc kẹt tại các cảng. Các nguồn tin cho biết, theo cơ chế “giải phóng hàng tạm thời” trong thời gian chờ điều tra, doanh nghiệp phải thanh toán trước số thuế 75% giá trị lô hàng, phần còn lại được đảm bảo bằng bảo lãnh ngân hàng./.