Giám đốc điều hành (CEO) của công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, ông Dario Amodei, vừa lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng doanh nghiệp này ủng hộ việc nhường quyền tự chủ của con người cho máy móc, khẳng định công nghệ AI chỉ nên thực hiện các tác vụ tự động hóa thay vì nắm quyền điều hành xã hội.

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X ngày 25/11, ông Dario Amodei gọi những cáo buộc cho rằng Anthropic muốn “từ bỏ ý chí tự do của con người” trước các hệ thống AI là điều “vô lý”. Động thái này diễn ra ngay sau khi truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin nội bộ cho rằng một bộ phận nhân sự tại Anthropic ủng hộ việc chuyển giao dần quyền ra quyết định cho các hệ thống AI siêu thông minh.

Phản hồi trước làn sóng chỉ trích, người đứng đầu Anthropic nhấn mạnh lập trường nhất quán của ông là công nghệ phải củng cố các thể chế dân chủ và con người luôn nắm giữ quyền quyết định tối hậu.

Theo CEO của Anthropic, cần phân biệt rõ ràng giữa việc từ bỏ ý chí tự do của con người với việc để các hệ thống AI ngày càng tiên tiến đảm nhận những công việc cụ thể một cách tự động hơn, chẳng hạn như lái xe, thiết kế thuốc điều trị ung thư hay viết phần mềm hoàn chỉnh.

Đối với quá trình AI tự nâng cấp chính nó mà không cần sự can thiệp của con người, ông Amodei thừa nhận cần thiết lập các giới hạn kiểm soát. Ông khẳng định Anthropic không kỳ vọng hệ thống Claude của hãng tự động xây dựng các mô hình thế hệ mới hoàn toàn độc lập mà thiếu đi sự giám sát và thấu hiểu thực chất từ con người.

Tuyên bố của ông Dario Amodei được đưa ra trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh hàng đầu tại Thung lũng Silicon liên tiếp đưa ra cảnh báo về nguy cơ đánh mất quyền kiểm soát vào tay máy móc.

Trước đó không lâu, Giám đốc AI của tập đoàn Meta, ông Alexandr Wang, đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội X phản đối ý tưởng “bàn giao” xã hội cho AI, đồng thời bày tỏ lo ngại về viễn cảnh con người không thể kiểm soát nổi các hệ thống tự cải tiến không giới hạn. Hồi đầu tháng 11, CEO của OpenAI là ông Sam Altman cũng lên tiếng kêu gọi bảo vệ “quyền tự chủ của con người đối với tương lai”.

Không chỉ giới công nghệ, một số chính trị gia Mỹ như Thống đốc bang Maryland Wes Moore cũng bày tỏ quan ngại rằng những cuộc thảo luận về việc nhường quyền lực cho máy móc sẽ làm gia tăng làn sóng phản đối chính trị, nhấn mạnh con người mới là chủ thể nắm giữ quyền lực.

Theo giới quan sát, cuộc tranh luận gay gắt này phản ánh áp lực ngày càng lớn trong ngành công nghiệp AI toàn cầu, khi tốc độ phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn đang vượt xa khả năng kiểm toán và giám sát trực tiếp của các kỹ sư an toàn.