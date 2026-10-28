Tranh cãi quanh lựa chọn Quả bóng vàng

Harry Kane giành danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Chiến thắng của tiền đạo Bayern Munich lập tức tạo ra những tranh luận. Một số chuyên gia đánh giá cao thành tích ghi bàn của anh, còn những người khác cho rằng Kylian Mbappe hoặc Lamine Yamal xứng đáng hơn. Các nhà báo trong danh sách bầu chọn của France Football cũng có những quan điểm và cách lý giải rất khác nhau.

Cuộc đua sít sao

Chia sẻ với L'Équipe sau lễ trao giải, ông Vincent Garcia, Tổng biên tập France Football, đơn vị tổ chức giải Quả bóng vàng, cho biết cuộc cạnh tranh giữa Kane và Mbappe được quyết định bởi cách biệt điểm số rất nhỏ.

"Trong năm nay, có một số ứng viên thực sự đáng gờm. Hai người cạnh tranh sát nhất là Harry Kane và Kylian Mbappe, và cuộc đua giữa họ được quyết định bởi cách biệt rất nhỏ", ông Garcia nói.

Bên cạnh đó, ông tiết lộ diễn biến cuộc bình chọn đã thay đổi trong quá trình kiểm phiếu. "Tôi theo dõi kết quả theo thời gian thực trong suốt tháng bình chọn. Kylian dẫn đầu cuộc đua trong thời gian dài, nhưng Harry Kane đã trở lại. Cuối cùng, kết quả được quyết định bởi số điểm chênh lệch rất, rất nhỏ", ông cho biết.

Theo ông Garcia, khoảng cách điểm giữa Kane và Mbappe còn nhỏ hơn mức chênh lệch 41 điểm giữa Rodri và Vinicius trong cuộc bình chọn năm 2024. Điều đó cho thấy dù Kane giành chiến thắng, Mbappe vẫn có cơ hội cạnh tranh đến giai đoạn cuối.

Kylian Mbappe và Harry Kane tạo nên cuộc đua sít sao tại Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Benoit Tessier/Reuters.

Một yếu tố khác được Garcia đề cập là số phiếu dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha bị chia sẻ giữa Rodri và Yamal. "Nếu phân tích các lá phiếu, có thể thấy phiếu bầu dành cho những nhà vô địch World Cup người Tây Ban Nha bị chia sẻ giữa Rodri và Lamine Yamal. Rodri đã lấy đi một phần phiếu bầu của Yamal", ông giải thích.

Nhận định này cho thấy thành công của một đội tuyển không nhất thiết giúp một cá nhân chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc bình chọn. Rodri và Yamal đều có những điểm mạnh riêng, nhưng việc cùng được đánh giá cao có thể khiến số phiếu dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha không tập trung vào một người.

Ông Jose Felix Diaz, Giám đốc Biên tập của Nhật báo AS và là nhà báo Tây Ban Nha duy nhất tham gia bình chọn Quả bóng vàng 2026, cũng nhìn nhận đây là một trong những kỳ bình chọn khó đoán nhất.

"Điều đáng nói là có tới 5 tới 6 cầu thủ sở hữu cơ hội chiến thắng. Đây là một trong những kỳ bình chọn có nhiều ứng viên cạnh tranh nhất lịch sử", ông Diaz chia sẻ với đài Cadena SER.

Nhà báo Tây Ban Nha cho biết ba cái tên đứng đầu trong lá phiếu của ông vẫn là Kane, Mbappe và Yamal, nhưng thứ tự khác với kết quả chung cuộc. Ông thừa nhận từng kỳ vọng Mbappe hoặc Yamal chiến thắng hơn Kane.

"Tôi nghĩ Harry Kane là một cầu thủ xuất sắc, nhưng gần như đã kỳ vọng Kylian Mbappe hoặc Lamine Yamal hơn. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng với tôi, Kane vẫn còn thiếu điều gì đó", ông Díaz nói.

Giới chuyên môn bất đồng

Không phải ai cũng đồng tình với kết quả bình chọn. Samir Nasri, cựu tuyển thủ đội tuyển Pháp, cho rằng những thống kê ấn tượng chưa đủ chứng minh Kane xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

"Harry Kane giành Quả bóng vàng. Được thôi, các thống kê đã tạo ra khác biệt. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời với nhiều phẩm chất. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ là người đưa đội bóng tiến xa hay giúp đội nhà chiến thắng trong những trận đấu lớn nhất", Nasri nhận xét trên Canal+ sau lễ trao giải.

Ở chiều ngược lại, Matthias Sammer, cựu sao tuyển Đức, chủ nhân Quả bóng vàng 1996, đánh giá cao màn trình diễn toàn diện của Kane: "Harry Kane là cầu thủ đa năng, xuất sắc và xứng đáng giành danh hiệu này dù chưa đạt được những thành công lớn cùng tập thể".

Phong độ ấn tượng tại CLB là một trong những cơ sở giúp Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Matthew Childs/Reuters.

Sự khác biệt trong cách đánh giá cũng thể hiện qua lá phiếu của nhà báo Trương Anh Ngọc, đại diện Việt Nam duy nhất tham gia bình chọn. Ông xếp Rodri thứ nhất với 15 điểm, Lionel Messi thứ hai và Kane thứ ba.

"Trong năm diễn ra World Cup thì người chiến thắng phải là người gây ấn tượng tốt nhất ở giải đấu đó. Với tôi, người ấn tượng nhất là Rodri", nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ông cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của cầu thủ đối với lối chơi tập thể, thay vì chỉ dựa vào số bàn thắng. "Một con người không ghi bàn, nhưng ảnh hưởng với tập thể cực kỳ lớn", ông nhận xét về Rodri.

Kane khép lại 25 năm chờ đợi của bóng đá Anh với danh hiệu Quả bóng vàng, nhưng chiến thắng của anh cũng cho thấy sự khác biệt trong quan điểm của giới chuyên môn. Với người đề cao hiệu suất ghi bàn và phong độ xuyên suốt mùa giải, Kane là lựa chọn thuyết phục. Ngược lại, những người ưu tiên dấu ấn ở các trận đấu lớn hoặc ảnh hưởng đến thành tích tập thể vẫn có lý do để chọn những ứng viên khác.